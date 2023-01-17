Женщина вспоминает, что строительство новых павильонов и работа велись через регистрацию в администрации, и все эти годы никто из торговцев не сталкивался с проблемами с законом. Тем временем, юристы RG заметили, что хотя часть объектов была размещена с нарушениями, «преступниками» не могли стать все предприниматели, а потому каждый случай нужно разбирать отдельно, не запрещая вести торговлю всем бизнесменам.