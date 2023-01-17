Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Торговцы в своей беседе с порталом RG сообщили, что считают решение властей района незаконным и нарушающим их права.
Напомним, история скандала с аксайскими рынками началась в 2021 году, когда на территорию ворвались силовики, после чего деятельность рынков была приостановлена. После этого началась волна задержаний по делу ОПГ экс-главы районной администрации Виталия Борзенко, за время которой удалось заключить под стражу и арест 12 фигурантов дела. Следователи выдвинули версию, что группировка незаконно завладела крупными участками земли под Ростовом, где разместила крупные рынки с большим потоком покупателей.
В ходе беседы с корреспондентами предприниматели поделились личными историями и рассказали, как оказались на «Атланте».
Так, например, предпринимательница из Киргизии Нуржан Акматова рассказала, что перенесла бизнес в «Атлант» после пожара в рынке «Темерник» более пяти лет назад, так и не получив обещанную компенсацию от властей. Вместе с ней торговые точки перенесли и около 400 земляков.
Женщина вспоминает, что строительство новых павильонов и работа велись через регистрацию в администрации, и все эти годы никто из торговцев не сталкивался с проблемами с законом. Тем временем, юристы RG заметили, что хотя часть объектов была размещена с нарушениями, «преступниками» не могли стать все предприниматели, а потому каждый случай нужно разбирать отдельно, не запрещая вести торговлю всем бизнесменам.
«Государство несколько лет получало налоги, с нами на постоянной основе работали чиновники администрации, правоохранительные органы, налоговая, Росреестр.<…>Тогда почему никто из должностных лиц не наказан? Кто-то же должен был проверять действия главы района, регистрирующих и прочих органов?», — цитирует издание одного из торговцев.
Сейчас издание обратилось к администрации Аксайского района за пояснениями, однако ответ так и не был получен. Сейчас дело закрытых аксайских рынков находится на контроле у Генпрокуратуры России, а предприниматели собираются бороться за свои права, не обращая внимания на планы по застройке территорий.