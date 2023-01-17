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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

«Центр-инвест» стал участником программы «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

Сегодня, 14:09
Фото: pxhere.com
Корпорация МСП выдала аккредитацию банку «Центр-инвест», и он присоединился к программе «зонтичных» поручительств. Этот механизм позволяет представителям бизнеса оформлять кредиты при нехватке залоговых сумм.

Корпорация МСП выступает для российских банков гарантом того, что до половины обязательств заемщиков будут выполнены, если они не исполнят свои обязательства.

Из заявления председателя правления «Центр-инвеста» Лидии Симоновой следует, что банк является активным участником всех программ, предусматривающих льготное финансирование субъектов МСБ. При этом успешно осуществляется привлечение в регион лучших условий для оказания поддержки предпринимателям.

«Новая программа «зонтичного» поручительства расширяет возможности финансирования для клиентов банка и, мы уверены, будет очень востребована среди предпринимателей юга России», - заявила Симонова.

Под «зонтичными» поручительствами следует понимать весьма востребованный и довольно эффективный инструмент, благодаря которому малый и средний бизнес (МСБ) может рассчитывать на получение заемного финансирования на достаточно выгодных условиях. Кроме того, оно становится доступным для компаний, у которых ранее не было возможности оформлять кредиты.

«Мы берем на себя риски перед банком и тем самым, с одной стороны, даем ему уверенность возврата выданных средств, с другой - предоставляем возможность бизнесу полноценно функционировать и развиваться, - заявил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. - Даже несмотря на санкционное давление и связанные с ним трудности».

С помощью программы «зонтичных» поручительств представители МСБ вправе рассчитывать на получение доступа к кредитному финансированию, последовательное наращивание импортозамещения и выстраивание логистических цепочек, а также выход на новые рынки, развитие производства и создание рабочих мест.

Корпорация МСП запустила механизм «зонтичных» поручительств в 2021 году во исполнение соответствующего поручения Владимира Путина. Реализация программы осуществляется в рамках масштабного национального проекта, ориентированного на развитие малого и среднего предпринимательства. Куратором выступает первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов.

 

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