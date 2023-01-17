«Центр-инвест» стал участником программы «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

Под «зонтичными» поручительствами следует понимать весьма востребованный и довольно эффективный инструмент, благодаря которому малый и средний бизнес (МСБ) может рассчитывать на получение заемного финансирования на достаточно выгодных условиях. Кроме того, оно становится доступным для компаний, у которых ранее не было возможности оформлять кредиты.