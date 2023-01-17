«Центр-инвест» стал участником программы «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Корпорация МСП выступает для российских банков гарантом того, что до половины обязательств заемщиков будут выполнены, если они не исполнят свои обязательства.
Из заявления председателя правления «Центр-инвеста» Лидии Симоновой следует, что банк является активным участником всех программ, предусматривающих льготное финансирование субъектов МСБ. При этом успешно осуществляется привлечение в регион лучших условий для оказания поддержки предпринимателям.
«Новая программа «зонтичного» поручительства расширяет возможности финансирования для клиентов банка и, мы уверены, будет очень востребована среди предпринимателей юга России», - заявила Симонова.
Под «зонтичными» поручительствами следует понимать весьма востребованный и довольно эффективный инструмент, благодаря которому малый и средний бизнес (МСБ) может рассчитывать на получение заемного финансирования на достаточно выгодных условиях. Кроме того, оно становится доступным для компаний, у которых ранее не было возможности оформлять кредиты.
«Мы берем на себя риски перед банком и тем самым, с одной стороны, даем ему уверенность возврата выданных средств, с другой - предоставляем возможность бизнесу полноценно функционировать и развиваться, - заявил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. - Даже несмотря на санкционное давление и связанные с ним трудности».
С помощью программы «зонтичных» поручительств представители МСБ вправе рассчитывать на получение доступа к кредитному финансированию, последовательное наращивание импортозамещения и выстраивание логистических цепочек, а также выход на новые рынки, развитие производства и создание рабочих мест.
Корпорация МСП запустила механизм «зонтичных» поручительств в 2021 году во исполнение соответствующего поручения Владимира Путина. Реализация программы осуществляется в рамках масштабного национального проекта, ориентированного на развитие малого и среднего предпринимательства. Куратором выступает первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов.