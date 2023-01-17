rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Украинские власти заявили, что Киев отказался от планов захватить Ростовскую область

Сегодня, 07:00
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0
Украинские власти заявили, что Киев отказался от планов захватить Ростовскую область
Киевские власти заявили, что не планируют вторгаться и захватывать территорию России, в том числе в Ростовскую область, из-за того, что якобы «не смогут контролировать эту территорию», заявил руководитель офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Чиновник рассказал, что глава украинского государства Владимир Зеленский больше не хочет вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации и отказался от этих планов даже в своих фантазиях, пишет издание ИА «Новороссия».

«Нам бессмысленно захватывать территорию России, потому что мы не сможем контролировать потребности местного населения», — оправдался Подоляк. 

По его словам, Украина в данный момент не имеет необходимого количества ресурсов для проведения такого рода операций.

Итоги недели: ВСУ потеряли карты с планом нападения на Ростов, а в поле упала ракета
Узнать подробнее

На чем основаны фантазии украинских политиков по захвату российских территорий - не сообщается. Эксперты уверяют, что таким образом они хотят поднять боевой дух в рядах ВСУ. 

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нашли на покинутых украинскими вооруженными силами территориях карты с планами нападения на Ростов-на-Дону и Таганрог. 

Читайте также:
«Переломный момент»: ростовский эксперт спрогнозировал ход СВО после взятия СоледараГлава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте специальной военной операцииГубернатор Ростовской области Голубев впервые назвал число жертв и разрушений от ВСУ
#Григорий Миронов#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Спецоперация
Подпишитесь
СК возбудил уголовное дело из-за гибели трех ростовчан при крушении самолета в Непале
Сегодня, 06:33
«Чхать мы хотели»: ростовчане собираются игнорировать новые правила выгула собак
Сегодня, 06:35
Шесть человек пострадали в тройной аварии в Ростове у «Мегамага» вечером 16 января
Сегодня, 06:44
Пенсионерка пострадала в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:06
«Выживали благодаря реке»: как ростовчане ловили рыбу в Дону сто лет назад
Сегодня, 06:32
Глава ДНР Пушилин заявил о намерении сделать цены как в Ростовской области
Сегодня, 05:38