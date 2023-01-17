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Чиновник рассказал, что глава украинского государства Владимир Зеленский больше не хочет вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации и отказался от этих планов даже в своих фантазиях, пишет издание ИА «Новороссия».
«Нам бессмысленно захватывать территорию России, потому что мы не сможем контролировать потребности местного населения», — оправдался Подоляк.
По его словам, Украина в данный момент не имеет необходимого количества ресурсов для проведения такого рода операций.
На чем основаны фантазии украинских политиков по захвату российских территорий - не сообщается. Эксперты уверяют, что таким образом они хотят поднять боевой дух в рядах ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нашли на покинутых украинскими вооруженными силами территориях карты с планами нападения на Ростов-на-Дону и Таганрог.