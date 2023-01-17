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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Урбанист Зайцев предупредил, что Ростов может исчерпать себя вслед за Краснодаром

Сегодня, 10:01
Фото: rostov-gorod.ru
Как Ростову избежать участи неразвивающегося города рассказал урбанист
Согласно заявлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Краснодар «исчерпал себя». Корреспондент RostovGazeta узнал у донского урбаниста Артемия Зайцева, ждет ли Ростов «исчерпывающая» участь.

По мнению урбаниста, в Ростове, как и в соседнем Краснодаре, дороги уже нельзя строить шире. Вместо строительства новых зданий в центре, нужно развивать окраины города.

«Кроме жилых домов, парков и социальных объектов принципиально важно, чтобы на окраинах вне исторического центра были рабочие места. Чтобы работа была рядом с домом», – уточнил Артемий Зайцев.

Властям, считает урбанист, не важно, где люди будут работать.

«И что пробки на самом деле из-за того, что нет рабочих мест на окраинах и сотни тысяч людей вынуждены совершать ежедневные перемещения в центр или на другой конец города», – добавил спикер. 

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Зайцев добавил, чтобы на 70-80% помещений для жилья застройщики отводили 20-30% площади для общественно-деловой и социальной инфраструктуры.

«Грубо говоря, на четыре 25-этажных жилых дома должен быть минимум один 25 этажный бизнес-центр. Либо первые пять этажей из 25 надо отводить под офисы и магазины», – пояснил эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что урбанист рассказал, как можно избавить Ростов от транспортных проблем без метро.

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