Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
По мнению урбаниста, в Ростове, как и в соседнем Краснодаре, дороги уже нельзя строить шире. Вместо строительства новых зданий в центре, нужно развивать окраины города.
«Кроме жилых домов, парков и социальных объектов принципиально важно, чтобы на окраинах вне исторического центра были рабочие места. Чтобы работа была рядом с домом», – уточнил Артемий Зайцев.
Властям, считает урбанист, не важно, где люди будут работать.
«И что пробки на самом деле из-за того, что нет рабочих мест на окраинах и сотни тысяч людей вынуждены совершать ежедневные перемещения в центр или на другой конец города», – добавил спикер.
Зайцев добавил, чтобы на 70-80% помещений для жилья застройщики отводили 20-30% площади для общественно-деловой и социальной инфраструктуры.
«Грубо говоря, на четыре 25-этажных жилых дома должен быть минимум один 25 этажный бизнес-центр. Либо первые пять этажей из 25 надо отводить под офисы и магазины», – пояснил эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что урбанист рассказал, как можно избавить Ростов от транспортных проблем без метро.