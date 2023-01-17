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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В Каменске-Шахтинском судят хирурга из-за смерти 12-летней девочки

Сегодня, 14:22
Фото: stockvault.net
В Каменске-Шахтинском судят хирурга из-за смерти 12-летней девочки
В Ростовской области идет суд над хирургом, которого обвиняют в смерти 12-летней девочки.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Все началось в 2021 году, когда девочка пришла на прием в больницу в Каменске-Шахтинском.

«У пациентки было образование на спине и хирург определил этот как фурункул. После этого его удалили, промыли рану, наложили повязки», — пишет Dоnday.

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Отмечается, что на следующий день девочка побывала на повторном осмотре. Издание пишет, что на другой день ей стало плохо из-за гнойной раны и она скончалась.

Тогда возбудили уголовное дело, по которому проходит хирург. Максимальное наказание составляет три года колонии. 

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