Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Все началось в 2021 году, когда девочка пришла на прием в больницу в Каменске-Шахтинском.
«У пациентки было образование на спине и хирург определил этот как фурункул. После этого его удалили, промыли рану, наложили повязки», — пишет Dоnday.
Отмечается, что на следующий день девочка побывала на повторном осмотре. Издание пишет, что на другой день ей стало плохо из-за гнойной раны и она скончалась.
Тогда возбудили уголовное дело, по которому проходит хирург. Максимальное наказание составляет три года колонии.
Ранее Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании смерти бойца ММА Гаглоева в Ростове.