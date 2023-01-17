В Новошахтинске расследуют внезапную смерть 37-летнего сотрудника полиции Владимира К. Мужчины не стало 13 января. В этот злополучный день он вернулся с работы домой и почувствовал сильное недомоганий. Супруга полицейского вызвала на помощь медиков. Однако те не успели спасти молодого мужчину, лишь констатировали внезапную смерть по неизвестным причинам.