Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:54
В Новошахтинске расследуют внезапную смерть 37-летнего сотрудника полиции Владимира К. Мужчины не стало 13 января. В этот злополучный день он вернулся с работы домой и почувствовал сильное недомоганий. Супруга полицейского вызвала на помощь медиков. Однако те не успели спасти молодого мужчину, лишь констатировали внезапную смерть по неизвестным причинам.
Обстоятельства гибели отца троих детей только выясняются экспертами. Среди версий, в том числе, отравление токсичным веществом.
Официально гибель полицейского не подтверждена, информация утоняется.
Ранее стали известны подробности гибели человека из-за вяленой рыбы в Ростовской области.