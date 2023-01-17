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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Новошахтинске при странных обстоятельствах погиб полицейский - отец троих детей

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
В Ростовской области при странных обстоятельствах погиб полицейский

В Ростовской области расследуют внезапную смерть полицейского

Сотрудник полиции и многодетный отец Владимир К. скоропостижно скончался в Новошахтинске Ростовской области, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

В Новошахтинске расследуют внезапную смерть 37-летнего сотрудника полиции Владимира К. Мужчины не стало 13 января. В этот злополучный день он вернулся с работы домой и почувствовал сильное недомоганий. Супруга полицейского вызвала на помощь медиков. Однако те не успели спасти молодого мужчину, лишь констатировали внезапную смерть по неизвестным причинам.

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Обстоятельства гибели отца троих детей только выясняются экспертами. Среди версий, в том числе, отравление токсичным веществом.

Официально гибель полицейского не подтверждена, информация утоняется.

Ранее стали известны подробности гибели человека из-за вяленой рыбы в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Происшествие
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