Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Материалы дела поступили в суд, но даты заседания еще не назначено. По информации Dоnday, сторонами по делу выступают Генпрокуратура РФ в ЮФО и адвокаты.
Напомним, что в Зюзина обвинили в получении взятки в 2,5 миллиона рублей от застройщика. Деньги предназначались за покровительство.
После этого возбудили уголовное дело, суд приговорил фигуранта к штрафу в размере три миллиона рублей. Также ему запрещено занимать ряд должностей.
Но прокуратуру мягкий приговор не устроил. Сам Зюзин был задержан еще в 2019 году.