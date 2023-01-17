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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В Ростове-на-Дону пересмотрят приговор бывшему главе Новочеркасска Зюзину

Сегодня, 14:42
Фото: novochgrad.ru
В Ростове-на-Дону пересмотрят приговор бывшему главе Новочеркасска Зюзину
Ростовский областной суд пересмотрит приговор Игорю Зюзину, который занимал пост главы администрации Новочеркасска.

Материалы дела поступили в суд, но даты заседания еще не назначено. По информации Dоnday, сторонами по делу выступают Генпрокуратура РФ в ЮФО и адвокаты.

Напомним, что в Зюзина обвинили в получении взятки в 2,5 миллиона рублей от застройщика. Деньги предназначались за покровительство.

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После этого возбудили уголовное дело, суд приговорил фигуранта к штрафу в размере три миллиона рублей. Также ему запрещено занимать ряд должностей.

Но прокуратуру мягкий приговор не устроил. Сам Зюзин был задержан еще в 2019 году.

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