В Ростове разыскивают 46-летнюю Ирину Кривуля. Женщина находится на девятом месяце беременности. Сообщается, что она вышла из дома 16 января, после чего перестала выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники сразу обратились в полицию и к волонтерам.