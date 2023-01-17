Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
В Ростове разыскивают 46-летнюю Ирину Кривуля. Женщина находится на девятом месяце беременности. Сообщается, что она вышла из дома 16 января, после чего перестала выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники сразу обратились в полицию и к волонтерам.
Известно, что рост пропавшей 175 сантиметров. У нее нормальное телосложение, темно-каштановые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в темно-зеленый пуховик, светло-коричневые сапоги и темно-коричневую шапку.
Напомним, в прошлом году больше 900 человек пропали в Ростовской области.