Первым основанием для увольнения выступает достижение возраста, который уже не позволяет нести воинскую службу. Вторая причина схожа с первой, уволиться со службы могут только те военные, кого признали не годным для участия в СВО, в этом случае всегда требуется пройти военно-врачебную комиссию. Заключительным основанием для увольнения указали вступление в силу приговора о назначении наказания за преступление, когда военнослужащего определили отбывать срок в тюрьме.