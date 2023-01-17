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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Ростовской области растут цены, Киев меняет планы, а мобилизованные мечтают о доме

Сегодня, 15:33
Фото: mil.ru
В Ростовской области растут цены на жизнь, пока военные ищут способ вернуться домой
В Ростовской области растут цены, пока мобилизованные ищут основания для возвращения домой, а в Киеве обсуждают захват донского региона, которому не суждено произойти.

В увольнение —  только по трем причинам

В правительстве Ростовской области сообщили основания, необходимые мобилизованным для увольнения со службы. 

Так, по словам представителей власти, для возвращения военнослужащих домой действующее законодательство предполагает только три причины.  

Первым основанием для увольнения выступает достижение возраста, который уже не позволяет нести воинскую службу. Вторая причина схожа с первой, уволиться со службы могут только те военные, кого признали не годным для участия в СВО, в этом случае всегда требуется пройти военно-врачебную комиссию. Заключительным основанием для увольнения указали вступление в силу приговора о назначении наказания за преступление, когда военнослужащего определили отбывать срок в тюрьме.

Во всех остальных случаях решение о ротации войск принимает командование. 

Не по Миколе кучма

Власти Киева сообщили, что отказались от планов по захвату Ростовской области по причине того, что не смогут контролировать территорию после предполагаемой, но недостижимой победы. 

Руководитель офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что если раньше амбиции Зеленского распространялись на присоединение Ростовской области, то теперь главе соседнего государства пришлось расстаться с несбыточными мечтами. 

«Нам бессмысленно захватывать территорию России, потому что мы не сможем контролировать потребности местного населения», — цитирует Подоляка издание «Новороссия».

У Украины просто нет ресурсов, чтобы проводить подобные военные операции. 
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0

Руководитель также признал, что у Украины просто нет ресурсов, чтобы проводить подобные военные операции. 

Жизнь стала заметно дороже

Аналитики органа статистики Ростовской области сообщили, что за последний месяц 2022 года стоимость всех товаров и услуг подорожала примерно на 12,1% по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года.  

Так цены на продукты поднялись на 12,1%, а рост цен на услуги достиг показателя 11,1%. 

Сливочное масло и маргарин подорожали в Ростовской области за год до 53%
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Аналитики отметили, что наибольший рост цен на продукты наблюдался на товары молочного производства — молоко, масло, сыры и другие товары. Средний показатель роста составил 14-15%. Хлеб подорожал на 13%, макароны на 12%, рыба на 17%, а вот алкоголь прибавил к ценам всего 9%. 

Подешевели только яйца и овощи, на 14% и 1,3% соответственно. 

А вот в сфере услуг больше всего «подрос» зарубежный туризм, расходы на который выросли почти на треть (27%).

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