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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

В Ростовской области только спасатели смогли достать девушку из покорёженной машины

Сегодня, 07:59
Фото: pssvvtm.donland.ru
В Ростовской области только спасатели смогли достать девушку из покорёженной машины
После ДТП на трассе в Ростовской области девушку-водителя зажало в салоне авто, рассказали в поисково-спасательной службе во внутренних водах по региону.

Поздним вечером 16 января на трассе «Усман — Сальск» в Ростовской области произошло ДТП. Девушка-водитель не справилась с управлением на скользкой дороге и вылетела в дренажный канал. Переднюю часть авто буквально смяло, сам салон машины деформировался, из-за чего ноги девушки оказались зажаты.

На помощь водителю пришли пассажиры, ехавшие с девушкой в одной машине. Однако достать ее у них не вышло.  Тогда молодые люди вызвали на место происшествия спасателей.

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Помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова рассказала Dondау, что специалистам удалось вызволить пострадавшую. После чего помощь ей оказали медики.

Ранее в аварии на Южном подъезде к Ростову-на-Дону погибла 17-летняя девушка.

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