Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Поздним вечером 16 января на трассе «Усман — Сальск» в Ростовской области произошло ДТП. Девушка-водитель не справилась с управлением на скользкой дороге и вылетела в дренажный канал. Переднюю часть авто буквально смяло, сам салон машины деформировался, из-за чего ноги девушки оказались зажаты.
На помощь водителю пришли пассажиры, ехавшие с девушкой в одной машине. Однако достать ее у них не вышло. Тогда молодые люди вызвали на место происшествия спасателей.
Помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова рассказала Dondау, что специалистам удалось вызволить пострадавшую. После чего помощь ей оказали медики.
Ранее в аварии на Южном подъезде к Ростову-на-Дону погибла 17-летняя девушка.