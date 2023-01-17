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Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

В Ростовской области выделили 1,8 млн рублей на регистраторы скорости полета пули

Сегодня, 17:36
Фото: pxhere.com
В Ростовской области выделили на покупку регистраторов скорости полета пули 1,88 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» выступило заказчиком тендера на поставку регистраторов скорости полета пули. Максимальная стоимость контракта достигает 1,88 миллиона рублей.

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В описании объекта закупки указано, что ведомство собирается закупить восемь новых регистраторов, изготовленных не раньше 2022 года. При этом максимальные показатели измерения скорости должны быть выше или равны  скорости 1,3 километра в секунду, а отслеживание минимальной скорости полета пули должно быть ниже или равно скорости 60 метров в секунду.

Согласно открытым базам данных, регистраторы используются для баллистических экспертиз и исследований, а также оценки оружия на соответствие криминалистическим требованиям. Поставку и контракт необходимо выполнить до 1 марта 2024 года.

Подать предложение по цене поставки можно до 25 января, победителя объявят спустя два дня. 

Ранее в машинах ГИБДД обнаружили устройства, позволяющие глушить работу регистраторов, установленных для борьбы с коррупцией. 

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