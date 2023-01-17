В описании объекта закупки указано, что ведомство собирается закупить восемь новых регистраторов, изготовленных не раньше 2022 года. При этом максимальные показатели измерения скорости должны быть выше или равны скорости 1,3 километра в секунду, а отслеживание минимальной скорости полета пули должно быть ниже или равно скорости 60 метров в секунду.