Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» выступило заказчиком тендера на поставку регистраторов скорости полета пули. Максимальная стоимость контракта достигает 1,88 миллиона рублей.
В описании объекта закупки указано, что ведомство собирается закупить восемь новых регистраторов, изготовленных не раньше 2022 года. При этом максимальные показатели измерения скорости должны быть выше или равны скорости 1,3 километра в секунду, а отслеживание минимальной скорости полета пули должно быть ниже или равно скорости 60 метров в секунду.
Согласно открытым базам данных, регистраторы используются для баллистических экспертиз и исследований, а также оценки оружия на соответствие криминалистическим требованиям. Поставку и контракт необходимо выполнить до 1 марта 2024 года.
Подать предложение по цене поставки можно до 25 января, победителя объявят спустя два дня.
Ранее в машинах ГИБДД обнаружили устройства, позволяющие глушить работу регистраторов, установленных для борьбы с коррупцией.