Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Портал 161.py сообщил, что во вторник, 17 января, в Ростове начались работы по сносу доходного дома братьев Матвея и Исаака Елицеров, которые сыграли значимую роль в развитии экономики города в XIX веке.
Сам дом собирались восстановить по решению комиссии, занятой вопросом сохранения исторической застройки, однако в ноябре 2022 года был объявлен тендер на демонтаж здания ценой 7,7 миллиона рублей.
При этом само здание является одной из наиболее ранних построек квартала, занимает важное место как часть исторического центра в качестве элемента подлинной застройки.
Сообщается, что здание будут разбирать вручную, используя автовышку и не поддевая более трех рядов кирпичей.
Напомним, летом прошлого года соседнее здание на улице Социалистической, 104 получило серьезные повреждения крыши при сносе другой аварийной постройки.