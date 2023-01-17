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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В центре Ростова начали демонтировать доходный дом братьев Елицеров

Сегодня, 17:02
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове начали сносить доходный дом братьев Елицеров на улице Социалистической, 106.

Портал 161.py сообщил, что во вторник, 17 января, в Ростове начались работы по сносу доходного дома братьев Матвея и Исаака Елицеров, которые сыграли значимую роль в развитии экономики города в XIX веке.

Сам дом собирались восстановить по решению комиссии, занятой вопросом сохранения исторической застройки, однако в ноябре 2022 года был объявлен тендер на демонтаж здания ценой 7,7 миллиона рублей. 

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При этом само здание является одной из наиболее ранних построек квартала, занимает важное место как часть исторического центра в качестве элемента подлинной застройки. 

Сообщается, что здание будут разбирать вручную, используя автовышку и не поддевая более трех рядов кирпичей.

Напомним, летом прошлого года соседнее здание на улице Социалистической, 104 получило серьезные повреждения крыши при сносе другой аварийной постройки. 

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