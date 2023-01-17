Во вторник, 17 января, в организации сообщили, что специалисты обнаружили затопление тепловой камеры на перекрестке улицы Пушкинской с переулком Газетным, из-за чего необходимо провести срочный ремонт на участке. Сейчас в 40 домах на улице Пушкинской, а также девяти домах на Семашко, улице Соколова и Ворошиловском проспекте ограничили подачу теплоносителя.