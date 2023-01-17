Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Во вторник, 17 января, в организации сообщили, что специалисты обнаружили затопление тепловой камеры на перекрестке улицы Пушкинской с переулком Газетным, из-за чего необходимо провести срочный ремонт на участке. Сейчас в 40 домах на улице Пушкинской, а также девяти домах на Семашко, улице Соколова и Ворошиловском проспекте ограничили подачу теплоносителя.
Так без отопления на улице Пушкинской остались дома с 70 до 130 дома, дома №50, 72, 74 по переулку Семашко, дома №30, 63-65, 69/73 и 75 по Ворошиловскому проспекту, а также один жилой дом по адресу улица Соколова, 40. Литер зданий можно уточнить по ссылке.
Сейчас на месте коммунальной аварии работают две бригады ремонтников, однако сроки завершения ремонта в организации сообщить не могут.
Днем ранее без тепла остался другой район в центре города.