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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В центре Ростова почти полсотни домов остались без отопления 17 января

Сегодня, 13:45
Фото: rostov-gorod.ru
В центре Ростова почти полсотни домов остались без отопления 17 января
В Ростове 49 домов в центре города остались без тепла и горячей воды 17 января, об этом сообщили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».

Во вторник, 17 января, в организации сообщили, что специалисты обнаружили затопление тепловой камеры на перекрестке улицы Пушкинской с переулком Газетным, из-за чего необходимо провести срочный ремонт на участке. Сейчас в 40 домах на улице Пушкинской, а также девяти домах на Семашко, улице Соколова и Ворошиловском проспекте ограничили подачу теплоносителя. 

Часть Ростова-на-Дону осталась без тепла днем 16 января из-за коммунальной аварии
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Так без отопления на улице Пушкинской остались дома с 70 до 130 дома, дома №50, 72, 74 по переулку Семашко, дома №30, 63-65, 69/73 и 75 по Ворошиловскому проспекту, а также один жилой дом по адресу улица Соколова, 40. Литер зданий можно уточнить по ссылке.

Сейчас на месте коммунальной аварии работают две бригады ремонтников, однако сроки завершения ремонта в организации сообщить не могут.  

Днем ранее без тепла остался другой район в центре города.

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