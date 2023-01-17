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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Военнослужащие в Ростовской области совершили прыжки из «Терминаторов»

Сегодня, 09:54
Фото: mil.ru
В Ростовской области военнослужащие совершили прыжки с парашютами из вертолетов «Терминатор», сообщает ЮВО.

Для это использовали парашютную систему спецназначения «Арбалет-2», которая обладает мобильностью. Управляя куполом можно приземляться в определенную ограниченную площадку.

Перед прыжками у участников была подготовка, в том числе их учили укладывать парашюты. Кроме того, они научились безопасно приземляться на различные площадки. Вместе с этим военнослужащие тренировались загружать на борт вооружение.

Военнослужащие в Ростовской области совершили прыжки из «Терминаторов»
Фото: mil.ru
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Всего за год каждый совершит более 15 прыжков, в том числе в ночное время. Будет варьироваться и высота — от 600 до 800 метров.

Ранее боец Борис Журавлев из Ростовской области стал героем патриотических комиксов про СВО.

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