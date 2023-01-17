Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Для это использовали парашютную систему спецназначения «Арбалет-2», которая обладает мобильностью. Управляя куполом можно приземляться в определенную ограниченную площадку.
Перед прыжками у участников была подготовка, в том числе их учили укладывать парашюты. Кроме того, они научились безопасно приземляться на различные площадки. Вместе с этим военнослужащие тренировались загружать на борт вооружение.
Всего за год каждый совершит более 15 прыжков, в том числе в ночное время. Будет варьироваться и высота — от 600 до 800 метров.
Ранее боец Борис Журавлев из Ростовской области стал героем патриотических комиксов про СВО.