Во вторник, 17 января, в Ростовской области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Из-за сильных потоков воздуха возможны падения аварийных деревьев, рекламных баннеров и других неустойчивых конструкций. Жителей региона просят сохранять внимательность, избегать потенциально опасных объектов и не парковать рядом с ними машины.