rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Жителей Ростовской области предупредили о штормовом ветре и гололедице

Сегодня, 07:03
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области предупредили о штормовом ветре и гололедице

В Ростовской области ожидаются усиление ветра и гололедица на дорогах 17 января

В Ростовской области прогнозируется значительное усиление ветра и оледенение на дорогах, заявили в МЧС России по региону.
Сюжет
Погода

Во вторник, 17 января, в Ростовской области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Из-за сильных потоков воздуха возможны падения аварийных деревьев, рекламных баннеров и других неустойчивых конструкций. Жителей региона просят сохранять внимательность, избегать потенциально опасных объектов и не парковать рядом с ними машины.

Вильфанд рассказал об опасной погоде в некоторых регионах РФ
Узнать подробнее

Также в области прогнозируется мокрый снег и дождь. Из-за этого на дорогах возможно гололедица. Водителям рекомендуют избегать сложных маневров и не превышать скорость движения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области температура воздуха опустится до +10 градусов с 18 января. Осадков ближе к выходным не прогнозируется, однако погода останется облачной.

Читайте также:
Какая погода будет в Ростове-на-Дону на Крещение 19 январяСиноптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в январеВ Ростовской области потеплеет до +10 °С с 18 января
#Виктория Прутковская#Погода#Новости#Ростовская область#Прогноз погоды
Подпишитесь
СК возбудил уголовное дело из-за гибели трех ростовчан при крушении самолета в Непале
Сегодня, 06:33
«Чхать мы хотели»: ростовчане собираются игнорировать новые правила выгула собак
Сегодня, 06:35
Шесть человек пострадали в тройной аварии в Ростове у «Мегамага» вечером 16 января
Сегодня, 06:44
Пенсионерка пострадала в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:06
«Выживали благодаря реке»: как ростовчане ловили рыбу в Дону сто лет назад
Сегодня, 06:32
Глава ДНР Пушилин заявил о намерении сделать цены как в Ростовской области
Сегодня, 05:38