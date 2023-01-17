Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Во вторник, 17 января, в Ростовской области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Из-за сильных потоков воздуха возможны падения аварийных деревьев, рекламных баннеров и других неустойчивых конструкций. Жителей региона просят сохранять внимательность, избегать потенциально опасных объектов и не парковать рядом с ними машины.
Также в области прогнозируется мокрый снег и дождь. Из-за этого на дорогах возможно гололедица. Водителям рекомендуют избегать сложных маневров и не превышать скорость движения.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области температура воздуха опустится до +10 градусов с 18 января. Осадков ближе к выходным не прогнозируется, однако погода останется облачной.