Жители Ростовской области могут отслеживать все поездки в общественном транспорте

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Это стало возможно за счет сервиса Сбербилет, где доступна история поездок. Речь идет о случаях, когда пассажир расплатился безналично, смартфоном или картой любого банка.
Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев рассказал, что жители области каждый день совершают 300 тысяч поездок с помощью банковских карт. Согласно статистике, это каждая вторая транзакция в транспорте.
Антон Усачев рассказал о важности предоставления пассажирам полезных сервисов. Вместе с этим работа над Сбербилетом не останавливается и сервис постоянно улучшается.
Заместитель генерального директора АРПС Алексей Торицын отметил, что развитие онлайн-сервисов позволяет упростить взаимодействие между транспортными службами и пассажирами. А благодаря автоматизации оно становится более комфортным.
"Новый функционал сервиса позволяет значительно уменьшить риск неоплаты первой поездки. В свою очередь, пассажиры, использующие для оплаты банковские карты и смартфоны, получают доступ к прозрачной аналитике своих транспортных расходов», - подчеркнул Алексей Торицын.
У сервиса есть и другие возможности - физическая карта может быть связана с несколькими токенами (виртуальный номер карты). Это говорит о том, что если переустановить платежное приложение и перепривязать карту, оплата за совершенные поездки будет списана в любом случае.