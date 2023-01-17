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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Жители Ростовской области могут отслеживать все поездки в общественном транспорте

Сегодня, 08:36
Жители Ростовской области, которые расплачиваются в общественном транспорте при помощи карт или смартфона, могут отслеживать свои поездки.

Это стало возможно за счет сервиса Сбербилет, где доступна история поездок. Речь идет о случаях, когда пассажир расплатился безналично, смартфоном или картой любого банка.

Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев рассказал, что жители области каждый день совершают 300 тысяч поездок с помощью банковских карт. Согласно статистике, это каждая вторая транзакция в транспорте.

Антон Усачев рассказал о важности предоставления пассажирам полезных сервисов. Вместе с этим работа над Сбербилетом не останавливается и сервис постоянно улучшается.

Заместитель генерального директора АРПС Алексей Торицын отметил, что развитие онлайн-сервисов позволяет упростить взаимодействие между транспортными службами и пассажирами. А благодаря автоматизации оно становится более комфортным.

"Новый функционал сервиса позволяет значительно уменьшить риск неоплаты первой поездки. В свою очередь, пассажиры, использующие для оплаты банковские карты и смартфоны, получают доступ к прозрачной аналитике своих транспортных расходов», - подчеркнул Алексей Торицын.

У сервиса есть и другие возможности - физическая карта может быть связана с несколькими токенами (виртуальный номер карты). Это говорит о том, что если переустановить платежное приложение и перепривязать карту, оплата за совершенные поездки будет списана в любом случае.

#Елена Янкевич
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