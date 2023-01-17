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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Жителям дома на Кривошлыковском в Ростове-на-Дону дали 5 дней для выселения

Сегодня, 06:26
Фото: rostov-gorod.ru
Жителям дома на Кривошлыковском в Ростове-на-Дону дали 5 дней для выселения
В Ростове-на-Дону жильцам аварийного дома в переулке Кривошлыковский, 4 дали несколько дней, чтобы покинуть опасное здание, сообщили они в соцсетях.

Напомним, что по стенам дома поползли трещины и стали увеличиваться, из-за чего здание признали аварийным. Тогда началось переселение людей, но часть семей отказалась переезжать, требуя провести ремонт.

В данный момент в доме нет отопления, но жильцы не готовы получить предложенную компенсацию и найти другое жилье. Горожане также судились, требуя отменить решение о признании дома аварийный, но проиграли.

Жителям аварийного дома в Кривошлыковском предложили взять ипотеку в Ростове-на-Дону
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В группе, посвященной этой проблеме, говорится, что приставы якобы вручили жильцам исполнительные листы с требованием покинуть жилые помещения в течение пяти дней. Но официального подтверждения этой информации пока что нет. 

До этого жителям этого дома предлагали взять ипотеку в Ростове-на-Дону.

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