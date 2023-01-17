Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Напомним, что по стенам дома поползли трещины и стали увеличиваться, из-за чего здание признали аварийным. Тогда началось переселение людей, но часть семей отказалась переезжать, требуя провести ремонт.
В данный момент в доме нет отопления, но жильцы не готовы получить предложенную компенсацию и найти другое жилье. Горожане также судились, требуя отменить решение о признании дома аварийный, но проиграли.
В группе, посвященной этой проблеме, говорится, что приставы якобы вручили жильцам исполнительные листы с требованием покинуть жилые помещения в течение пяти дней. Но официального подтверждения этой информации пока что нет.
До этого жителям этого дома предлагали взять ипотеку в Ростове-на-Дону.