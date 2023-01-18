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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Медик рассказал, что делать жителям Ростова при обморожении в купели на Крещение

Сегодня, 16:21
Фото: https://ru.freepik.com/
В крещенский сочельник многие ростовчане отправятся купаться в проруби. RostovGazeta обратилась к медику, чтобы узнать, как уберечь себя или близких от обморожения, которым чревата христианская традиция. Медсестра одной из ростовских больниц Ольга Фарасян посоветовала избегать спиртного.

Ольга Фарасян перечислила признаки обморожения: «Обмороженный участок будет с бледным. Кожа быстро станет сухой, могут появиться даже „чешуйки“ при сильном обморожении. А если вы были очень долго на холоде, то образуются волдыри».

Самые тяжелые последствия обморожения, отмечает медик, это полное повреждение минусовой температурой части тела. В некоторых случаях конечности полностью перестают функционировать.

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«Начну с худшего. Все „растирания водкой“ или, еще хуже, принятие спиртного внутрь, чтобы „разогреться“, только усугубят положение. Есть риск летального исхода, особенно для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания», — предостерегает эксперт.

Ольга добавляет, что сразу же после обнаружения симптомов обморожения поврежденный участок нужно прикрыть одеждой, которая хорошо сохраняет тепло.

«Если есть возможность как можно скорее отогреться теплыми (не горячими!) напитками — следует это сделать. Лучше заранее взять с собой на Крещенские купания термос с чаем», — советует медсестра.

Ольга Фарасян добавляет, что обмороженные участки тела ни в коем случае нельзя подставлять под горячую воду или класть на обогреватели.

«Резкий перепад температур повредит ткани, образуются микротрещины или волдыри, которые будут долго заживать и болеть», — предостерегает эксперт.

После оказания первой помощи, как считает Ольга, нужно обратиться в травмпункт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове закроют проезд к двум источникам на время Крещения 18 и 19 января.

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#Анна Ивченко#Общество#Ростов-на-Дону#Медицина
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