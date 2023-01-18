Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Ольга Фарасян перечислила признаки обморожения: «Обмороженный участок будет с бледным. Кожа быстро станет сухой, могут появиться даже „чешуйки“ при сильном обморожении. А если вы были очень долго на холоде, то образуются волдыри».
Самые тяжелые последствия обморожения, отмечает медик, это полное повреждение минусовой температурой части тела. В некоторых случаях конечности полностью перестают функционировать.
«Начну с худшего. Все „растирания водкой“ или, еще хуже, принятие спиртного внутрь, чтобы „разогреться“, только усугубят положение. Есть риск летального исхода, особенно для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания», — предостерегает эксперт.
Ольга добавляет, что сразу же после обнаружения симптомов обморожения поврежденный участок нужно прикрыть одеждой, которая хорошо сохраняет тепло.
«Если есть возможность как можно скорее отогреться теплыми (не горячими!) напитками — следует это сделать. Лучше заранее взять с собой на Крещенские купания термос с чаем», — советует медсестра.
Ольга Фарасян добавляет, что обмороженные участки тела ни в коем случае нельзя подставлять под горячую воду или класть на обогреватели.
«Резкий перепад температур повредит ткани, образуются микротрещины или волдыри, которые будут долго заживать и болеть», — предостерегает эксперт.
После оказания первой помощи, как считает Ольга, нужно обратиться в травмпункт.
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