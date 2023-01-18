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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Депутат Баев нашел футболку с супергероями-геями в магазине в Ростове-на-Дону

Сегодня, 12:32
Фото: flickr.com/cfavero/CC BY SA
Депутат Баев нашел футболку с супергероями-геями в магазине в Ростове-на-Дону
Депутат Андрей Баев зашел в один из магазинов в Ростове-на-Дону и увидел на продаваемой одежде запрещенную в РФ символику ЛГБТ, пишет Telegram-канал Baza.

По информации канала, на футболке были изображены супергерои-геи. Среди них оказались Супермен, Бэтмен и Флеш.

«Внимание депутата привлекла радуга, изображенная рядом с супергероями. Он посчитал все цвета на футболке и выяснил, что это не радуга вовсе, а флаг ЛГБТ-сообщества», — сказано в сообщении.

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По данным канала, одежду продавали в магазине Benetton. Официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется. 

Ранее ростовский эксперт Михайлов высказался о принятом законе о запрете пропаганды ЛГБТ. Подробный материл о его мнении на эту тему читайте по ссылке

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