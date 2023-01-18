Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По информации канала, на футболке были изображены супергерои-геи. Среди них оказались Супермен, Бэтмен и Флеш.
«Внимание депутата привлекла радуга, изображенная рядом с супергероями. Он посчитал все цвета на футболке и выяснил, что это не радуга вовсе, а флаг ЛГБТ-сообщества», — сказано в сообщении.
По данным канала, одежду продавали в магазине Benetton. Официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется.
Ранее ростовский эксперт Михайлов высказался о принятом законе о запрете пропаганды ЛГБТ. Подробный материл о его мнении на эту тему читайте по ссылке.