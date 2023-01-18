Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Середина недели выдастся в Ростове теплой, но ветреной. Температура воздуха днем составит +8 градусов, а ночью опустится до нуля. Небо будет облачным, однако осадков не прогнозируется. Ветер разгонится до 15 метров в секунду.
Из-за большой скорости ветра ростовчанам рекомендуется соблюдать осторожность: не стоять рядом с неустойчивыми конструкциями, а также не парковать авто рядом с аварийными деревьями и рекламными баннерами.
Уточняется, что теплая и сухая погода сохранится в Ростове до конца недели.
Ранее климатолог Александр Иошпа назвал перепад температур в январе в Ростовской области историческим.