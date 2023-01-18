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Posted Сегодня, 17:49

Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

До +8 потеплеет в Ростове в четверг, 19 января

Сегодня, 17:49
Фото: 1MI
Четверг, 19 января, будет теплым и сухим в Ростове, сообщают синоптики.
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Погода

Середина недели выдастся в Ростове теплой, но ветреной. Температура воздуха днем составит +8 градусов, а ночью опустится до нуля. Небо будет облачным, однако осадков не прогнозируется. Ветер разгонится до 15 метров в секунду.

Из-за большой скорости ветра ростовчанам рекомендуется соблюдать осторожность: не стоять рядом с неустойчивыми конструкциями, а также не парковать авто рядом с аварийными деревьями и рекламными баннерами.

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Уточняется, что теплая и сухая погода сохранится в Ростове до конца недели.

Ранее климатолог Александр Иошпа назвал перепад температур в январе в Ростовской области историческим.

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