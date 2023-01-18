Таможенники уточнили, в январе прошлого года на международном автомобильном пункте пропуска в Гуково досматривали вещи выезжающих из России местных жителей. У них нашли товары, которые, судя по количеству, не были предназначены исключительно для личного пользования. Тогда же они возбудили дело об административном правонарушении.