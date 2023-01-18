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Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Донскому инфекционному центру передали маски, конфискованные на таможне

Сегодня, 15:35
Фото: yutu.customs.gov.ru
Донскому инфекционному центру передали маски, отобранные у людей на таможне
Конфискованные на таможне кислородные маски решили передать Донскому инфекционному центру, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Южное таможенное управление передало Донскому инфекционному центру кислородные маски и канюли. Ранее из их изъяли у покидающих страну граждан.

Таможенники уточнили, в январе прошлого года на международном автомобильном пункте пропуска в Гуково досматривали вещи выезжающих из России местных жителей. У них нашли товары, которые, судя по количеству, не были предназначены исключительно для личного пользования. Тогда же они возбудили дело об административном правонарушении.

Фото: yutu.customs.gov.ru
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Впоследствии суд конфисковал товары, а сама таможня попросила передать их Донскому инфекционному центру. Правда, сама передача масок и канюль состоялась лишь год спустя.

Ранее ростовский депутат Бородай раскритиковал таможню, которая не пропускала беспилотники.

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