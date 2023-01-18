Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Южное таможенное управление передало Донскому инфекционному центру кислородные маски и канюли. Ранее из их изъяли у покидающих страну граждан.
Таможенники уточнили, в январе прошлого года на международном автомобильном пункте пропуска в Гуково досматривали вещи выезжающих из России местных жителей. У них нашли товары, которые, судя по количеству, не были предназначены исключительно для личного пользования. Тогда же они возбудили дело об административном правонарушении.
Впоследствии суд конфисковал товары, а сама таможня попросила передать их Донскому инфекционному центру. Правда, сама передача масок и канюль состоялась лишь год спустя.
Ранее ростовский депутат Бородай раскритиковал таможню, которая не пропускала беспилотники.