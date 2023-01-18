rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Эксперт рассказал, как выявить перелом носа

Сегодня, 16:51
Фото: pxhere.com
Рентгенолог утверждает, что первым и главным симптомом перелома носа является кровотечение.

Как рассказал в беседе с News.ru доктор-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов, на перелом носа могут указывать кровотечение, деформация носа, отек, который мешает дышать, боль.

При подозрениях на перелом носа врач посоветовал сразу приложить к травмированному месту холод и отправляться в больницу – для консультации у хирурга или травматолога. В больнице специалисты назначат дополнительные исследования: рентген или КТ. По результатам исследования будут сделаны последующие назначения, в частности, консультация отоларинголога.

Подпишитесь
В Донской митрополии заявили, что ростовчанам можно не нырять в прорубь на Крещение
Сегодня, 14:55
Медик рассказал, что делать жителям Ростова при обморожении в купели на Крещение
Сегодня, 16:21
Эксперты Хуруджи и Федяев рассказали, как победить коррупцию в Ростовской области
Сегодня, 09:08
Груды железа и смерти: жертвами ДТП в январе в Ростовской области стали 27 человек
Сегодня, 16:44
Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Ростовской области
Сегодня, 16:03
До +8 потеплеет в Ростове в четверг, 19 января
Сегодня, 17:49