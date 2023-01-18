Эксперт рассказал, как выявить перелом носа

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Как рассказал в беседе с News.ru доктор-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов, на перелом носа могут указывать кровотечение, деформация носа, отек, который мешает дышать, боль.
При подозрениях на перелом носа врач посоветовал сразу приложить к травмированному месту холод и отправляться в больницу – для консультации у хирурга или травматолога. В больнице специалисты назначат дополнительные исследования: рентген или КТ. По результатам исследования будут сделаны последующие назначения, в частности, консультация отоларинголога.