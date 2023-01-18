«Мне кажется, что люди все равно будут продолжать смотреть видео с помощью VPN. Это же не преступление. Наверняка, преступлением будет являться только то, если человек начнет выкладывать антироссийскую информацию. У нас всегда можно вычислить таких людей», - говорит эксперт.