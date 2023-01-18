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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

«Это уже перегиб»: ростовский эксперт Михайлов о наказании за просмотр YouTube

Сегодня, 14:26
Фото: Wilson Afonso/CC BY SA/flickr.com

Ростовский эксперт Михайлов прокомментировал возможное наказание за просмотр YouTube

О закрытии нарушающего законы РФ YouTube говорят чуть ли не каждый месяц. В основном, на этом настаивает Пригожин - основатель ЧВК «Вагнер». Однако наказывать за просмотр видео на YouTube — это уже перегиб, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что в ближайшее время в России запретят YouTube. При этом те, кто будут продолжать им активно пользоваться, понесут «заслуженное наказание». Это заявление Евгения Пригожина опубликовала в Telegram-канале пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».

Эксперт Евгений Михайлов, известный жителям Ростовской области в том числе и своими видеосюжетами с разоблачениями коррупционных схем на YouTube, отмечает, что ничего страшного с закрытием видеохостинга не произойдет.

«Закрыли же [запрещенные в России соцсети — прим. редакции]. Такие меры действительно снизили просмотры в этих запрещенных соцсетях. Но кому надо, те продолжают ими пользоваться», - отмечает Михайлов.

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Собеседник делится мнением, что как только российский онлайн сервис Rutube будет доведен до уровня YouTube, многие перейдут туда. Другой вопрос, по его словам, вызывает обещанный факт наказания тех, кто продолжит пользоваться YouTube.

«Мне кажется, что люди все равно будут продолжать смотреть видео с помощью VPN. Это же не преступление. Наверняка, преступлением будет являться только то, если человек начнет выкладывать антироссийскую информацию. У нас всегда можно вычислить таких людей», - говорит эксперт.

Фото: stockvault

Но, по его словам, российских блогеров и оппозиции, критикующих государство, осталось уже совсем не много.

«В YouTube много мультиков, его смотрят и дети. А если ребенок попросит родителей через VPN подключить просмотр мультика, то кого накажут? В этом случае наказание за просмотр YouTube выглядит абсурдно. Я считаю, что это уже перегиб», - убежден политолог.

Спикер делится мнением, что, возможно, заявление о наказании тех, кто продолжит пользоваться YouTube, Пригожин высказал сгоряча, и на самом деле, это вряд ли будет реализовано. 

Ранее RostovGazeta сообщала, что полиция нашла ростовскую воровку, прославившуюся в YouTube. 

*Запрещённые в России соцсети

Полиция нашла ростовскую воровку, прославившуюся в Youtube
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Но, по его словам, российских блогеров и оппозиции, критикующих государство, осталось уже совсем не много.

«В YouTube много мультиков, его смотрят и дети. А если ребенок попросит родителей через VPN подключить просмотр мультика, то кого накажут? В этом случае наказание за просмотр YouTube выглядит абсурдно. Я считаю, что это уже перегиб», - убежден политолог.

Спикер делится мнением, что, возможно, заявление о наказании тех, кто продолжит пользоваться YouTube, Пригожин высказал сгоряча, и на самом деле, это вряд ли будет реализовано. 

Ранее RostovGazeta сообщала, что полиция нашла ростовскую воровку, прославившуюся в YouTube. 

*Запрещённые в России соцсети

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