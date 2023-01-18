Ферреро сменил Аньелли на посту президента «Ювентуса»

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт команды.
Ферреро сменит на этом посту Андреа Аньелли, подавшего в отставку в конце ноября прошлого года из-за обвинений в финансовых злоупотреблениях.
Вместе с Аньелли в отставку ушли вице-президент Павел Недвед и главный исполнительный директор Маурицио Арривабене, которого сменил Маурицион Сканавино.
Полномочия нового президента будут действовать до 30 июня 2025 года.