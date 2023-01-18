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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Ферреро сменил Аньелли на посту президента «Ювентуса»

Сегодня, 17:06
Фото: 1MI
Новый состав совета директоров «Ювентуса» избрал Джанлуку Ферреро президентом туринского клуба.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт команды. 

 

Ферреро сменит на этом посту Андреа Аньелли, подавшего в отставку в конце ноября прошлого года из-за обвинений в финансовых злоупотреблениях. 

 

Вместе с Аньелли в отставку ушли вице-президент Павел Недвед и главный исполнительный директор Маурицио Арривабене, которого сменил Маурицион Сканавино. 

 

Полномочия нового президента будут действовать до 30 июня 2025 года. 

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