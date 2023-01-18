Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Он рассказал, что появилась информация об инверсионных следах и взрыве над Родионово-Несветайским сельпо. По его словам, причиной стал самолет ВС РФ, который обнаружил цель.
"Самолет находился в тот момент на патрулировании. Он пустил ракету по цели в зоне спецоперации", - уточнил губернатор.
Глава региона добавил, что российские защитники выполняют свою работу. Он попросил всех сохранять спокойствие.
Пользователи в комментариях поблагодарили губернатора за оперативную информацию.
"Мы и не паникуем. Доверяем нашим военным", - пишут ростовчане.