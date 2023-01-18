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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Голубев прокомментировал взрывы на небе над Ростовской областью днем 17 января

Сегодня, 04:46
Фото: 1mi

Ростовский губернатор Голубев объяснил звуки взрыва над селом работой самолета ВС РФ

Глава Ростовской области Василий Голубев дал комментарий по поводу взрывов в небе над регионом, говорится в его Telegram.

Он рассказал, что появилась информация об инверсионных следах и взрыве над Родионово-Несветайским сельпо. По его словам, причиной стал самолет ВС РФ, который обнаружил цель.

"Самолет находился в тот момент на патрулировании. Он пустил ракету по цели в зоне спецоперации", - уточнил губернатор. 

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Глава региона добавил, что российские защитники выполняют свою работу. Он попросил всех сохранять спокойствие. 

Пользователи в комментариях поблагодарили губернатора за оперативную информацию. 

"Мы и не паникуем. Доверяем нашим военным", - пишут ростовчане. 

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