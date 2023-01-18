rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Груды железа и смерти: жертвами ДТП в январе в Ростовской области стали 27 человек

Сегодня, 16:44
Фото: 1MI

жертвами ДТП в январе в Ростовской области стали 27 человек

С января текущего года в Ростовской области произошло 88 ДТП, унесших жизни 27 человек, сообщили в ГИБДД России по региону.

В ГИБДД России по Ростовской области отчитались, что с начала нынешнего года в регионе зафиксировано 88 дорожных аварий. Травмы в них получили 96 человек. Еще 27 погибли.

Большая часть людей погибли в ДТП, связанных со столкновением транспортных средств, съездами машин с дороги и наездами на пешеходов.

В Ростове 12-летняя девочка попала в больницу после ДТП в центре города
Узнать подробнее

Чаще всего аварии происходили из-за превышения водителями скорости движения, выезда на встречную полосу и несоблюдения дистанции.

Напомним, только сегодня один человек погиб в результате ДТП на улице Доватора в Ростове.

Читайте также:
В Ростове на проспекте Ленина в массовом ДТП пострадали два человекаВ Ростове на Нансена дорогу завалило бутылками с водой после ДТПВылетевшее колесо стало причиной смертельного ДТП на М-4 под Ростовом 10 января
#Дтп#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Транспорт#Дорога
Подпишитесь
В Донской митрополии заявили, что ростовчанам можно не нырять в прорубь на Крещение
Сегодня, 14:55
Медик рассказал, что делать жителям Ростова при обморожении в купели на Крещение
Сегодня, 16:21
Эксперты Хуруджи и Федяев рассказали, как победить коррупцию в Ростовской области
Сегодня, 09:08
Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Ростовской области
Сегодня, 16:03
До +8 потеплеет в Ростове в четверг, 19 января
Сегодня, 17:49