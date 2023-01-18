Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
В ГИБДД России по Ростовской области отчитались, что с начала нынешнего года в регионе зафиксировано 88 дорожных аварий. Травмы в них получили 96 человек. Еще 27 погибли.
Большая часть людей погибли в ДТП, связанных со столкновением транспортных средств, съездами машин с дороги и наездами на пешеходов.
Чаще всего аварии происходили из-за превышения водителями скорости движения, выезда на встречную полосу и несоблюдения дистанции.
Напомним, только сегодня один человек погиб в результате ДТП на улице Доватора в Ростове.