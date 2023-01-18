Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Напомним, что из-за увеличивающихся в размерах трещин дом признали аварийным и начали его расселение. Но часть жильцов отказалась переезжать, требуя ремонт дома.
На данный момент власти выкупили 52 квартиры из 60. Также готовы перечислить средства еще одному человеку после получения реквизитов.
По информации Rostov.Kp, жительница Наталья Зинькова уклоняется от передачи реквизитов для перечисления денег. Если ситуация не изменится, то деньги переведут на депозитный счет.
При этом суд уже принял решение о выкупной стоимости квартиры.