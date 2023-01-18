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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Мэрия Ростова заявила об отказе жительницы дома в Кривошлыковском принимать выплаты

Сегодня, 05:44
Фото: 1mi

Мэрия в Ростове заявила об отказе кривошлыковцев принимать выплаты в 2022 году

Жительница одной из квартир в аварийном доме в переулке Кривошлыковский, 4 в Ростове-на-Дону не хочет получать компенсацию, сообщают СМИ.

Напомним, что из-за увеличивающихся в размерах трещин дом признали аварийным и начали его расселение. Но часть жильцов отказалась переезжать, требуя ремонт дома.

На данный момент власти выкупили 52 квартиры из 60. Также готовы перечислить средства еще одному человеку после получения реквизитов.

Власти в Ростове выкупили 52 квартиры из 60 в аварийном доме в Кривошлыковском
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По информации Rostov.Kp, жительница Наталья Зинькова уклоняется от передачи реквизитов для перечисления денег. Если ситуация не изменится, то деньги переведут на депозитный счет.

При этом суд уже принял решение о выкупной стоимости квартиры.

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