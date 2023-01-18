Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Проверки воды в родниках проходили в январе. Микробное загрязнение выявили в нескольких из них.
Проблемы оказались в районе НИИТОП, по улицам Медицинской, Нижнежелезнодорожному проезду. Аналогичная ситуация сложилась в Ботаническом саду и на «Гремучке».
«Использование такой воды может привести к ухудшению эпидситуации по острым кишечным инфекциям», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пить воду из этих источников запрещено.
Ранее авария теплосетей оставила без отопления около 30 домов в центре Ростова 14 января. Подробности читайте по ссылке.