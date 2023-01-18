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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Микробное загрязнение выявили в родниках в Ростове-на-Дону в январе

Сегодня, 04:42
Фото: 1mi

Микробное загрязнение выявили в пяти родниках в Ростове-на-Дону в январе в 2023 году

В Ростове-на-Дону проверили качество воды и выявили нарушение требований, сообщили в горадминистрации.

Проверки воды в родниках проходили в январе. Микробное загрязнение выявили в нескольких из них.

Проблемы оказались в районе НИИТОП, по улицам Медицинской, Нижнежелезнодорожному проезду. Аналогичная ситуация сложилась в Ботаническом саду и на «Гремучке».

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«Использование такой воды может привести к ухудшению эпидситуации по острым кишечным инфекциям», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пить воду из этих источников запрещено.

Ранее авария теплосетей оставила без отопления около 30 домов в центре Ростова 14 января. Подробности читайте по ссылке.

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