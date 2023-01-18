Минздрав рассказал, кому купаться в проруби на Крещение противопоказано

Posted 18 января 16:23
Published 18 января 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В преддверии 19 января, дня Крещения Господня, Минздрав предупредил, кому стоит воздержаться от купания в ледяной воде, пишет INFOX.ru.
Купание в проруби, в первую очередь, не рекомендуется людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. Например, при гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушениях сердечного ритма или если человек перенес инфаркт миокарда. Для организма людей с этими заболеваниями погружение в ледяную воду может оказаться серьезным стрессом, спровоцировать обострение и дальнейшее осложнение до инфаркта, гипертонического криза или срыва сердечного ритма.
Не стоит лезть в ледяную воду и людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также тем, у кого проявляются симптомы респираторных заболеваний, так как они могут обостриться. При большом желании можно умыться в проруби, но вот окунаться в нее не стоит.
В-третьих, не рекомендуется окунать в прорубь детей до 7 лет. Минздрав отмечает, детей к проруби необходимо готовить как минимум год. У неподготовленного ребенка от погружения в прорубь может произойти паническая атака с остановкой дыхания.
В Министерстве также напомнили, что до и после окунания противопоказано употреблять алкогольные напитки. Надо помнить, что алкоголь дает на сердце дополнительную нагрузку.