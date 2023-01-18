Минздрав рассказал, кому купаться в проруби на Крещение противопоказано

Не стоит лезть в ледяную воду и людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также тем, у кого проявляются симптомы респираторных заболеваний, так как они могут обостриться. При большом желании можно умыться в проруби, но вот окунаться в нее не стоит.