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Posted 18 января 16:23

Published 18 января 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Минздрав рассказал, кому купаться в проруби на Крещение противопоказано

18 января 16:23
Желание поправить здоровье экстремальным способом иногда, напротив, приводит к серьезным осложнениям.

В преддверии 19 января, дня Крещения Господня, Минздрав предупредил, кому стоит воздержаться от купания в ледяной воде, пишет INFOX.ru.

Купание в проруби, в первую очередь, не рекомендуется людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. Например, при гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушениях сердечного ритма или если человек перенес инфаркт миокарда. Для организма людей с этими заболеваниями погружение в ледяную воду может оказаться серьезным стрессом, спровоцировать обострение и дальнейшее осложнение до инфаркта, гипертонического криза или срыва сердечного ритма.

Не стоит лезть в ледяную воду и людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также тем, у кого проявляются симптомы респираторных заболеваний, так как они могут обостриться. При большом желании можно умыться в проруби, но вот окунаться в нее не стоит.

В-третьих, не рекомендуется окунать в прорубь детей до 7 лет. Минздрав отмечает, детей к проруби необходимо готовить как минимум год. У неподготовленного ребенка от погружения в прорубь может произойти паническая атака с остановкой дыхания.

В Министерстве также напомнили, что до и после окунания противопоказано употреблять алкогольные напитки. Надо помнить, что алкоголь дает на сердце дополнительную нагрузку.

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