«Молодая Гвардия» в 2023 году пригласит донскую молодежь к общим полезным акциям

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В наступившем 2023 году активисты МГЕР пригласят к совместным активностям еще больше донской молодежи.
Об этом говорили на встрече регионального штаба МГЕР с председателем Законодательного Собрания Ростовской области, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Ищенко.
Как отметил спикер донского парламента, «Молодая Гвардия» стала надежной опорой для партии, и её кадровым резервом.
«Предназначение «Молодой гвардии» – быть полезной людям и интересной для молодежи. При соблюдении этих ключевых пунктов можно реализовать любой проект, достичь максимальных результатов», - подчеркнул Александр Ищенко.
Он обратил внимание, что основной задачей для депутатов «Единой России» всех уровней является помощь мобилизованным, добровольцам, военнослужащим и членам их семей. Александр Ищенко призвал активистов «Молодой Гвардии» ставить перед собой такую же цель.
В свою очередь, руководитель Ростовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Ромашенко рассказал, что донское представительство МГЕР входит в число лидеров по активности. В период пандемии именно «молодогвардейцы» первыми пришли на помощь медучреждениям. А сегодня они работают в пунктах размещения эвакуированных из Донбасса, в качестве волонтеров трудятся вместе с коллективом окружного военного госпиталя, посещают семьи мобилизованных и выезжают с гуманитарной миссией в новые регионы.
Не забывают активисты и об интересах сверстников. Проводимый в 2022 году мониторинг качества ремонта в студенческих общежитиях Дона будет продолжаться. Также представители МГЕР помогают развивать студенческое самоуправление.
У организации есть содержательный опыт создания точек притяжения молодежи.
Например, в центре Ростова-на-Дону действует мультиформатная молодежная площадка Дом Культурных «Правда». В ней проводятся дискуссионные клубы, просветительские встречи по теме IT-технологий, медицины, истории и культуры, есть пространство для коворкинга и досуга.
А в Батайске при участии МГЕР появился «Молодежный экологический центр». Здесь готовы проводить для молодежи культурные, досуговые акции, а приоритетной темой для центра является экология.
«Мы будем приглашать к совместной работе еще больше молодых жителей Ростовской области. Мы открыты всем, поскольку только общими усилиями сможем сделать больше хороших дел», - подчеркнул Николай Ромашенко.