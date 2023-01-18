«Молодая Гвардия» в 2023 году пригласит донскую молодежь к общим полезным акциям

В свою очередь, руководитель Ростовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Ромашенко рассказал, что донское представительство МГЕР входит в число лидеров по активности. В период пандемии именно «молодогвардейцы» первыми пришли на помощь медучреждениям. А сегодня они работают в пунктах размещения эвакуированных из Донбасса, в качестве волонтеров трудятся вместе с коллективом окружного военного госпиталя, посещают семьи мобилизованных и выезжают с гуманитарной миссией в новые регионы.