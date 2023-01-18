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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

На Камчатке пройдут мероприятия форума «Дальний Восток – зима открытий»

Сегодня, 11:13
Фото: https://pxhere.com
В Камчатском крае 21 – 22 февраля пройдет ряд мероприятий, предусмотренных программой третьего всероссийского туристического форума «Дальний Восток – зима открытий».

Как сообщает newsnn.ru, в дискуссии предстоит принять участие специалистам, работающим в сфере туризма, известным экспертам, бизнесменам, чиновникам регионального и федерального уровней. В программу форума включено обсуждение ряда вопросов, посвященных тому, в каком направлении может развиваться туризм в Дальневосточном регионе, что впереди у индустрии гостеприимства, за счет чего удастся наращивать экспортный потенциал в регионах ДФО.

Задача участников форума - проанализировать, как может развиваться сфера туризма в Арктической зоне РФ, какие направления могут быть общими для регионов Дальнего Востока и Арктики. На форуме предстоит обсудить объединение  усилий с целью  добиться хороших результатов за счет реализации совместных инициатив.

С идеей форума выступило правительство Камчатского края. Ее поддержало Минвостокразвития России. В качестве организатора форума выступает Фонд Росконгресс, а информационная поддержка возложена на медиахолдинг 1MI. Форум является частью программы, предусмотренной зимним фестивалем «Берингия». Она насыщена событиями из области культуры и спорта. Главным из них станет гонка на собачьих упряжках, которая будет идти на протяжении нескольких дней.

Гостям форума предстоит узнать о направлениях и экскурсиях, которые могут заинтересовать гостей региона, занимающихся зимним туризмом в активной форме. Сюда входят разные виды горнолыжного спорта и хели-ски, езда на санях, запряженных собаками, и снегоходах, походы на снегоступах и туры на джипах. А кому-то будет интересно искупаться в водах горячих источников. Специальная сессия деловой программы форума его организаторами составлена таким образом, что особое место в ней отведено презентации новинок сезона, подготовленной туроператорами Камчатского края. Они намерены рассказать, какие виды отдыха предпочитают современные туристы.

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