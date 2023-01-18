На Камчатке пройдут мероприятия форума «Дальний Восток – зима открытий»

Гостям форума предстоит узнать о направлениях и экскурсиях, которые могут заинтересовать гостей региона, занимающихся зимним туризмом в активной форме. Сюда входят разные виды горнолыжного спорта и хели-ски, езда на санях, запряженных собаками, и снегоходах, походы на снегоступах и туры на джипах. А кому-то будет интересно искупаться в водах горячих источников. Специальная сессия деловой программы форума его организаторами составлена таким образом, что особое место в ней отведено презентации новинок сезона, подготовленной туроператорами Камчатского края. Они намерены рассказать, какие виды отдыха предпочитают современные туристы.