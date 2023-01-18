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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

На кладбище «Ростовское» появятся еще 80 тысяч новых могил

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
На кладбище «Ростовское» появятся еще 80 тысяч новых могил
На кладбище «Ростовское» после строительства второй очереди появятся еще 80 тысяч мест для захоронений.

Такие цифры администрация города озвучила изданию Donnews. В результате главный городской погост должен вырасти в несколько раз.

«Около 11 тысяч из этой цифры — это места в стене-колумбарии для урн с прахом кремированных», — сказано в сообщении.

На обслуживание 6 биотуалетов Ростовского кладбища потратят 700 тыс руб в 2023 году
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Напомним, что кладбище в Мясниковском районе открыли в 2019 году на площади 40 гектаров. При этом появлялась информация, что оно уже заполнено на 70%.

Официальных комментариев о количестве новых могил не было, они уточняются.

До этого стало известно, что на обслуживание 6 биотуалетов Ростовского кладбища потратят 700 тыс руб в 2023 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Городская среда#Общество#Последние новости Ростова на сегодня
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