Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Такие цифры администрация города озвучила изданию Donnews. В результате главный городской погост должен вырасти в несколько раз.
«Около 11 тысяч из этой цифры — это места в стене-колумбарии для урн с прахом кремированных», — сказано в сообщении.
Напомним, что кладбище в Мясниковском районе открыли в 2019 году на площади 40 гектаров. При этом появлялась информация, что оно уже заполнено на 70%.
Официальных комментариев о количестве новых могил не было, они уточняются.
До этого стало известно, что на обслуживание 6 биотуалетов Ростовского кладбища потратят 700 тыс руб в 2023 году.