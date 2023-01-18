Новые инструменты и оборудование получили донские учреждения культуры в 2022 году

Закупки проводили в рамках реализации нацпроекта «Культура». Учреждения получили учебные пособия, учебники, интерактивные пособия, световое и звуковое оборудование, компьютерную и оргтехнику. Вместе с этим закупили клавишные, струнные, духовые, ударные инструменты.

В нескольких районах оснастили детские школы искусств, в том числе Заветинском, Куйбышевском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Октябрьском. Также это коснулось учреждений в Волгодонске, Сальске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах.

Всего на эти цели направили 88,1 миллиона рублей, деньги перечислили из федерального бюджета. Первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов рассказал, что крупная поставка была в детскую школу искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, расположенной в Ростове.

Всего на оснащение потратили 11 миллионов рублей, из которых 9,3 миллиона взяли из федерального бюджета.

«В школе появились 14 новых пианино, семь баянов, два аккордеона, среди которых крошечные инструменты для юных музыкантов», — уточнил Игорь Гуськов.

А в школьной библиотеке количество нотной литературы увеличилось на 400 единиц. Во втором корпусе свое место заняла долгожданная маримба.