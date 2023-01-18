Новый вклад со ставкой до 7,2 % годовых запустил Банк ЗЕНИТ

Максимальная ставка действует для клиентов, у которых на момент обращения в банк в течение 180 календарных дней отсутствуют действующие вклады в Банке ЗЕНИТ. При этом вклад необходимо открыть на срок 360 дней. Для действующих клиентов ставка достигает 6,85% годовых. При открытии вклада в приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или при покупке сопутствующих продуктов есть надбавки.