Новый вклад со ставкой до 7,2 % годовых запустил Банк ЗЕНИТ

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
По условиям вклада, клиенты могут открыть депозит на сумму от 50 тысяч рублей и на срок 91, 181 или 360 дней.
Это можно сделать в офисах банка или через мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн». В конце срока действия вклада проценты выплачиваются с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования».
Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Но не предусмотрены пополнение и расходные операции.
Максимальная ставка действует для клиентов, у которых на момент обращения в банк в течение 180 календарных дней отсутствуют действующие вклады в Банке ЗЕНИТ. При этом вклад необходимо открыть на срок 360 дней. Для действующих клиентов ставка достигает 6,85% годовых. При открытии вклада в приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или при покупке сопутствующих продуктов есть надбавки.
Кроме того, Банк ЗЕНИТ расширил линейку премиальных вкладов. Теперь клиенты могут оформить вклад «Меридиан Премиум» с максимальной ставкой до 7,25% годовых. Разместить средства на сумму от 1,5 млн рублей можно на срок 91, 181 или 360 дней.
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка.