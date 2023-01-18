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Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Новый вклад со ставкой до 7,2 % годовых запустил Банк ЗЕНИТ

Сегодня, 09:50
Фото: Банк ЗЕНИТ
Новый сезонный вклад «Меридиан» с максимальной доходностью до 7,2% годовых запустил Банк ЗЕНИТ, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

По условиям вклада, клиенты могут открыть депозит на сумму от 50 тысяч рублей и на срок 91, 181 или 360 дней. 

Это можно сделать в офисах банка или через мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн». В конце срока действия вклада проценты выплачиваются  с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования».

Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Но не предусмотрены пополнение и расходные операции.

Максимальная ставка действует для клиентов, у которых на момент обращения в банк в  течение 180 календарных дней отсутствуют действующие вклады в Банке ЗЕНИТ. При этом вклад необходимо открыть на срок 360 дней. Для действующих клиентов ставка достигает 6,85% годовых. При открытии вклада в приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или при покупке сопутствующих продуктов есть надбавки. 

Кроме того, Банк ЗЕНИТ расширил линейку премиальных вкладов. Теперь клиенты могут оформить вклад «Меридиан Премиум» с максимальной ставкой до 7,25% годовых. Разместить средства на сумму от 1,5 млн рублей можно на срок 91, 181 или 360 дней.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка.

#Елена Янкевич
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