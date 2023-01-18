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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Огромный тополь рухнул на окно многоэтажного дома в Ростове-на-Дону

Сегодня, 09:47
Фото: ВК группа "Ростов Главный"
Огромный тополь рухнул на окно многоэтажного дома в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на многоквартирный дом упало большое дерево из-за сильного ветра, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в ночь на среду, 18 января. На улице Ларина на фасад здания упал тополь.

При этом дерево частично оказалось в окне одной из квартир. Эту территорию огородили, чтобы никто не пострадал.

Пользователи в комментариях оказались шокированы произошедшим. Официальной информации о случившемся не поступало.

 

 

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Ранее часть многоэтажки осыпалась на машину и проломила ей крышу в Ростове-на-Дону. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке.

До этого рухнувшее дерево повредило несколько автомобилей в Батайске ночью 26 ноября. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия
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