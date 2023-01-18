Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Происшествие случилось в ночь на среду, 18 января. На улице Ларина на фасад здания упал тополь.
При этом дерево частично оказалось в окне одной из квартир. Эту территорию огородили, чтобы никто не пострадал.
Пользователи в комментариях оказались шокированы произошедшим. Официальной информации о случившемся не поступало.
Ранее часть многоэтажки осыпалась на машину и проломила ей крышу в Ростове-на-Дону. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке.
До этого рухнувшее дерево повредило несколько автомобилей в Батайске ночью 26 ноября.