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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Пассажирка упала и повредила таз во время поездки в автобусе в Ростове

Сегодня, 13:47
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Ростовчанка будет лечить таз после необычной поездки в автобусе
В Ростове-на-Дону пассажирка автобуса получил травмы из-за резкой остановки, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось утром в среду, 18 января. На улице Советской водитель автобуса «Нефаз» резко затормозил.

Из-за этого 56-летняя женщина упала в салоне и получила травмы. У нее оказался ушиб таза, ей оказали медицинскую помощь.

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Известно, что автобус двигался по маршруту №80. В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Ранее в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе 18 января. 

До этого в Ростове-на-Дону в Александровке женщину насмерть сбили два автомобиля 10 января. Подробности читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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