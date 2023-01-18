Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Происшествие случилось утром в среду, 18 января. На улице Советской водитель автобуса «Нефаз» резко затормозил.
Из-за этого 56-летняя женщина упала в салоне и получила травмы. У нее оказался ушиб таза, ей оказали медицинскую помощь.
Известно, что автобус двигался по маршруту №80. В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе 18 января.
До этого в Ростове-на-Дону в Александровке женщину насмерть сбили два автомобиля 10 января. Подробности читайте по ссылке.