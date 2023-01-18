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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Под Ростовом за разглашение гостайны задержали подполковника МВД

Сегодня, 11:41
Фото: altai-krai.sledcom.ru
Под Ростовом за разглашение гостайны задержали подполковника МВД
В Ростовской области за разглашение государственной тайны задержан 49-летний подполковник МВД, пишут Telegram-каналы.

Недалеко от Ростова ФСБ задержала 49-летнего подполковника полиции. По информации Telegram-канала Baza, его подозревают в разглашении государственной тайны. В 2021 году сотрудник МВД якобы узнал, что оперативники проводят мероприятия в отношении его приятеля. Эту информацию он передал своему товарищу, встретившись с ним в Новошахтинске.

Также канал сообщил, что он поделился с приятелем аудиозаписями, на которых зафиксированы угрозы знакомого силовика, адресованные другому мужчине.

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Официально информация о задержании сотрудника МВД пока не подтверждалась, она уточняется.

Ранее был назван топ самых громких арестов и преступлений за 2022 год.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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