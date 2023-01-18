Недалеко от Ростова ФСБ задержала 49-летнего подполковника полиции. По информации Telegram-канала Baza, его подозревают в разглашении государственной тайны. В 2021 году сотрудник МВД якобы узнал, что оперативники проводят мероприятия в отношении его приятеля. Эту информацию он передал своему товарищу, встретившись с ним в Новошахтинске.