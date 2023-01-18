Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Недалеко от Ростова ФСБ задержала 49-летнего подполковника полиции. По информации Telegram-канала Baza, его подозревают в разглашении государственной тайны. В 2021 году сотрудник МВД якобы узнал, что оперативники проводят мероприятия в отношении его приятеля. Эту информацию он передал своему товарищу, встретившись с ним в Новошахтинске.
Также канал сообщил, что он поделился с приятелем аудиозаписями, на которых зафиксированы угрозы знакомого силовика, адресованные другому мужчине.
Официально информация о задержании сотрудника МВД пока не подтверждалась, она уточняется.
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