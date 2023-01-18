Posted Вчера, 21:55
Published Вчера, 21:55
Modified Вчера, 21:57
Updated Вчера, 21:57
Собеседник подчеркивает, что у каждого крупного предпринимателя на Дону есть связи в правоохранительных структурах. У кого они сильнее, те и работают.
«Если кто-то скажет, что у нас в Ростовской области нет кланов и нет коррупции — он солжет. Это есть везде. А на юге России представлено в особо извращенной форме», - отмечает Евгений Михайлов.
Однако, по его словам, сейчас наступило иное время. Президентом России поставлены задачи по зачистке регионов от коррупции.
«Поэтому и ведутся разработки, идут аресты. Для этого накопилось достаточно материала», - делится мнением спикер.
Политолог добавляет, что обыски в администрации Новочеркасска далеко не последние.
«Думаю, что в ближайшее время мы узнаем еще об арестах», - убежден собеседник.
Подробнее в материале: «Связи рождаются в баньке»: почему в Ростовской области не могут победить коррупцию.