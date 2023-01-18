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Posted Вчера, 21:55

Published Вчера, 21:55

Modified Вчера, 21:57

Updated Вчера, 21:57

Политолог Михайлов предупредил о массовых арестах коррупционеров в Ростовской области

Вчера, 21:55
Фото: en.sledcom.ru
Политолог Михайлов рассказал о скорой облаве на коррупционеров в Ростовской области
Силовики долгие годы наблюдали и собирали материалы на тех или иных чиновников Ростовской области. Теперь настало время для серьезных действий, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Собеседник подчеркивает, что у каждого крупного предпринимателя на Дону есть связи в правоохранительных структурах. У кого они сильнее, те и работают.

«Если кто-то скажет, что у нас в Ростовской области нет кланов и нет коррупции — он солжет. Это есть везде. А на юге России представлено в особо извращенной форме», - отмечает Евгений Михайлов.

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Однако, по его словам, сейчас наступило иное время. Президентом России поставлены задачи по зачистке регионов от коррупции.

«Поэтому и ведутся разработки, идут аресты. Для этого накопилось достаточно материала», - делится мнением спикер.

Политолог добавляет, что обыски в администрации Новочеркасска далеко не последние.

«Думаю, что в ближайшее время мы узнаем еще об арестах», - убежден собеседник.

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