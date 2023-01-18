Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Порталу «Ъ-Юг» стало известно, что продажу основного объема акций, дающих контроль над «Ростовводоканалом», отложили на неопределенный срок по требованию владельца акций Станислава Светлицкого, который был осужден за мошенничество.
Причиной блокировки стало несогласие Светлицкого с оценкой стоимости его 75% акций, теперь суду предстоит определить реальную стоимость ценных бумаг. До тех пор управление Водоканалом будет усложнено из-за ограничения прав основного держателя акций.
При этом, согласно данным аукциона, общий объем акций Светлицкого по «Евразийскому» оценили в 881 миллион рублей, а «Ростовводоканал» — в 1,16 миллиарда рублей.
Напомним, Светлицкий отправился в колонию на 12 лет и получил штраф миллион рублей за то, что присвоил деньги в размере 1,12 миллиарда рублей, выделенные на строительство завода.
Ранее администрация Ростова-на-Дону сообщила, что не станет выкупать акции водоканала из-за высокой стоимости и больших расходов на поддержку работоспособности предприятия.