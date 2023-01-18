Расселение аварийной пятиэтажки в переулке Кривошлыковском, 4 практически завершено

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Прежде чем собраться в пресс-центре газеты «Ростов официальный», журналистам организовали поездку в аварийный дом. Они лично убедились, что большая часть квартир давно опечатана, а сама пятиэтажка, действительно пребывает в плачевном состоянии. Как пояснил Юрий Овчинников, в настоящее время в доме никто не живет.
— В доме 60 квартир из которых 52 уже выкуплены муниципалитетом. Люди получили выплаты в полном объеме и обзавелись новой недвижимостью. Неоплаченными остаются 8 квартир. По одной из них, средства выделены и будут перечислены собственнику после предоставления им банковских реквизитов, — отметил первый заместитель главы городской администрации Ростова-на-Дону.
Он также добавил, что по шести квартирам Пролетарским районным судом уже вынесены решения и определена выкупная стоимость жилья. После вступления решений в законную силу будет произведена и оплата. По оставшейся квартире заседание суда пройдет сегодня.
Стоит отметить, что выкупная стоимость квартир соответствует рыночной стоимости неаварийного жилья в этом же районе и колеблется в зависимости от состояния изымаемых квартир от 78,2 до 102,2 тыс. рублей за кв. м. Так одна из собственниц 45 квадратных метров в многоквартирном доме на Кривошлыковском должна получить по решению суда сумму в размере 4 млн 217 тысяч рублей, при средней оценке квадратного метра в 93 тысячи.
В ближайшее время все оставшиеся квартиры дома перейдут в собственность муниципалитета. Если человек не успел найти себе подходящее жилье, ему предлагают временно пожить в новых квартирах маневренного фонда, кроме того, муниципалитет готов оказать помощь в организации переезда. Финансирование на компенсации выкупной стоимости, так же как и на дополнительные расходы, городской бюджет берет на себя.
Как пояснили спикеры конференции, после того как все жильцы получат выплаты и покинут эту пятиэтажку, дом будет демонтирован, так как представляет угрозу. Разговоров о застройке на месте снесенного дома, пока не ведется.