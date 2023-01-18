Расселение аварийной пятиэтажки в переулке Кривошлыковском, 4 практически завершено

Он также добавил, что по шести квартирам Пролетарским районным судом уже вынесены решения и определена выкупная стоимость жилья. После вступления решений в законную силу будет произведена и оплата. По оставшейся квартире заседание суда пройдет сегодня.

Стоит отметить, что выкупная стоимость квартир соответствует рыночной стоимости неаварийного жилья в этом же районе и колеблется в зависимости от состояния изымаемых квартир от 78,2 до 102,2 тыс. рублей за кв. м. Так одна из собственниц 45 квадратных метров в многоквартирном доме на Кривошлыковском должна получить по решению суда сумму в размере 4 млн 217 тысяч рублей, при средней оценке квадратного метра в 93 тысячи.