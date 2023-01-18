РЭО назвал назвал лидеров среди регионов в сфере государственно-частного партнерства

Примечательно, что эти регионы чаще других российских субъектов заключали концессионные соглашения для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как отметили в РЭО, механизм концессии позволил достичь в этих регионах показатели, включенные в национальный проект «Экология». Имеются в виду стопроцентная сортировка мусора, а также двукратное снижение захоронений ТКО. Чем раньше в регионах будут построены эти объекты, тем быстрее весь мусор, образующийся в регионе и поддающийся переработке, будет переработан.