РЭО назвал назвал лидеров среди регионов в сфере государственно-частного партнерства

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В топ рейтинга вошли Тюменская, Сахалинская, Псковская, Архангельская, Магаданская области, республики Чувашия, Мордовия, Дагестан и Алтай, а также ХМАО-Югра. Об этом пишет newsnn.ru.
Примечательно, что эти регионы чаще других российских субъектов заключали концессионные соглашения для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как отметили в РЭО, механизм концессии позволил достичь в этих регионах показатели, включенные в национальный проект «Экология». Имеются в виду стопроцентная сортировка мусора, а также двукратное снижение захоронений ТКО. Чем раньше в регионах будут построены эти объекты, тем быстрее весь мусор, образующийся в регионе и поддающийся переработке, будет переработан.
«Концессионные соглашения — это основной инструмент инвестиций в отрасль обращения с ТКО. Сейчас на объекты инфраструктуры требуется около 550 млрд рублей инвестиций. Понятно, что необходимо привлечение частных финансов. И РЭО готов поддержать регионы финансово, если проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, путем предоставления льготных долгосрочных займов концессионерам», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, эксперты РЭО уже прорабатывают концессии на текущий и будущий годы. А это около 200 млрд рублей инвестиций, которые получит отрасль, при этом РЭО готов предоставить до 95% от всего объема инвестиций, добавил Денис Буцаев.
Помимо регионов-лидеров, ведущих активную работу по заключению и реализации концессионных соглашений, глава РЭО отметил деятельность Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской областей и других регионов.
Напомним, для успешного получения финансирования РЭО в рамках концессионных соглашений инициативы должны отвечать некоторым критериям. Так, будущий объект обращения с ТКО должен находиться в территориальной и федеральной схемах обращения с отходами, а также в паспорте регионального проекта и региональной программе. При этом объекты концессионных соглашений должны иметь разработанную проектно-сметную документацию и заключения государственных экспертиз.
Все проекты по концессионным соглашениям направлены на формирование экономики замкнутого цикла в России.