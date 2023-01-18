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Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО

Сегодня, 18:11
Фото: Telegram-канал Виктора Водолацкого
Только служба на фронте сможет смыть позор со сбежавших от мобилизации в Казахстан россиян, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий дал интервью «Общественной службе новостей», в нем он прокомментировал недавнее ужесточение властями Казахстана въезда в свою страну для иностранцев. Так, теперь граждане стран-членов ЕАЭС, в их числе россияне, имеют право прибывать в республике не более 90 дней каждые полгода.

Водолацкий посчитал меру справедливой и продуманной. Он полагает, что сбежавшие в Казахстан после объявления частичной мобилизации россияне являются предателями родины. Это значит, что и Казахстан они будут воспринимать лишь как «разменную карту».

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Ростовский депутат заявил, что если россияне, уехавшие в соседнюю республику, захотят вернуться, статус предателя с них сможет смыть только участие в спецоперации. «Защищать свою Родину от националистов и укрофашистов. То, что делали когда-то их деды и прадеды», — заключил Водолацкий.

Ранее Виктор Водолацкий прокомментировал планы наступления ВСУ на Ростов и на Таганрог.

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