Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий дал интервью «Общественной службе новостей», в нем он прокомментировал недавнее ужесточение властями Казахстана въезда в свою страну для иностранцев. Так, теперь граждане стран-членов ЕАЭС, в их числе россияне, имеют право прибывать в республике не более 90 дней каждые полгода.
Водолацкий посчитал меру справедливой и продуманной. Он полагает, что сбежавшие в Казахстан после объявления частичной мобилизации россияне являются предателями родины. Это значит, что и Казахстан они будут воспринимать лишь как «разменную карту».
Ростовский депутат заявил, что если россияне, уехавшие в соседнюю республику, захотят вернуться, статус предателя с них сможет смыть только участие в спецоперации. «Защищать свою Родину от националистов и укрофашистов. То, что делали когда-то их деды и прадеды», — заключил Водолацкий.
Ранее Виктор Водолацкий прокомментировал планы наступления ВСУ на Ростов и на Таганрог.