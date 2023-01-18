Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий дал интервью «Общественной службе новостей», в нем он прокомментировал недавнее ужесточение властями Казахстана въезда в свою страну для иностранцев. Так, теперь граждане стран-членов ЕАЭС, в их числе россияне, имеют право прибывать в республике не более 90 дней каждые полгода.