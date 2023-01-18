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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Шесть машин столкнулись на Буденновском в Ростове, образовав пробку в 1,5 километра

Сегодня, 16:50
Фото: 1MI
ДТП с участием сразу шесть машин спровоцировало пробки на Буденновском проспекте в Ростове, сообщили в соцсетях очевидцы.

Массовое ДТП произошло вечером 18 января на Буденновском проспекте в Ростове. В районе дома № 120 столкнулись шесть автомобилей на трех полосах движения. Из-за ДТП практически полностью перегорожен проезд по центральному проспекту города.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», на проспекте образовалась пробка, она тянется от улицы Тельмана до улицы Береговой. Трудности с движением наблюдаются и рядом с проспектом: на Большой Садовой, Социалистической и Шаумяна.

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Официальных подробностей о массовом ДТП от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.

Также сегодня в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе в районе улицы Доватора.

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