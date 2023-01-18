Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Массовое ДТП произошло вечером 18 января на Буденновском проспекте в Ростове. В районе дома № 120 столкнулись шесть автомобилей на трех полосах движения. Из-за ДТП практически полностью перегорожен проезд по центральному проспекту города.
Согласно сервису «Яндекс. Карты», на проспекте образовалась пробка, она тянется от улицы Тельмана до улицы Береговой. Трудности с движением наблюдаются и рядом с проспектом: на Большой Садовой, Социалистической и Шаумяна.
Официальных подробностей о массовом ДТП от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.
Также сегодня в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе в районе улицы Доватора.