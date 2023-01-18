В Ростовской области в этом году продолжатся мероприятия по привидению дорог в порядок. Какие ремонтные работы запланированы в регионе, в материале RostovGazeta.

Сколько дорог отремонтируют в Ростовской области в 2023 году Более 80 миллиардов на дороги и трасса до Херсона Сколько потратят на ремонт дорог в Ростове в 2023 году Какие дороги отремонтируют в Ростове Коммунальщикам нельзя ломать асфальт