Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году работы пройдут на 164 улицах. В первую очередь ремонтируют те дороги, которые ведут к социальным объектам.
По словам главы Минтранспорта региона Владимира Окунева, в приоритете находятся дороги, ведущие к школам, детским садам, больницам, Домам культуры и музеям. Их первыми включают в список при обсуждении планов.
В этом году ремонтные работы пройдут на 97 дорогах местного значения и 67 - регионального. По 50 из них контракты уже заключены, заключить договоры по всем объектам Минтранс планирует к 1 апреля.
В октябре 2022 года в правительстве Ростовской области рассказали, что в ближайшие два года на ремонт дорог планируется направить 84 миллиарда рублей. Это позволит обновить около тысячи дорог длиной более двух тысяч километров.
Известно, что деньги на эти цели возьмут из регионального бюджета.
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в конце прошлого года заявлял о необходимости отремонтировать трассу из Ростова в Херсон. Это прозвучало во время выступления в Госдуме.
Причиной назвали организацию грузоперевозок для Мелитополя и Херсона, а для этого в нормативное состояние нужно привести около 40 километров дорожного полотна. В данный момент дорога не соответствует требованиям.
Предположительно, речь идет о трассе А-280, соединяющей Ростов и Таганрог, а также Е-58 и М-14, которые ведут из Таганрога к Мариуполю. Точная информация о ремонте будет уточняться.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что в 2023 году на ремонт и реконструкцию дорог в городе направят 3,1 миллиарда рублей. Деньги позволят продолжить работы, начатые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
На данный момент определены 18 объектов, где должны начаться работы. Протяженность дорог составляет почти 20 километров.
Около 550 миллионов рублей город намерен потратить на ремонт улицы Ларина на участке от проспекта Михаила Нагибина до площади Народного Ополчения, а также ремонт асфальта на улицах Погодина, Немировича-Данченко, переулка Ольховского, улицы Плиева, Текучева и проспекта Буденновского.
Кроме того, власти займутся и грунтовыми дорогами. Всего отремонтируют 10 объектов.
В прошлом году удалось привести в порядок 35 улиц, длина которых достигает 27,5 километра. В этот список вошли восемь грунтовых дорог.
В начале года глава городской администрации говорил, что каждый день ремонтом дорог занимаются 10 бригад. Уже удалось устранить повреждения на площади более тысячи квадратных метров.
Ремонт проводится в Кировском, Пролетарском, Ворошиловском, Октябрьском районах. Вместе с этим дороги приводят в порядок в Советском, Железнодорожном, Первомайском и Ленинском районах.
Глава администрации города Алексей Логвиненко подписал документ, которым запретил коммунальных службам самовольно ломать асфальт. Теперь для проведения ремонта инженерных коммуникаций в районе дорог нужно получать разрешение от Департамента автодорог.
За нарушения грозят крупные штрафы. Эти меры позволят своевременно ремонтировать дороги после вскрытия.