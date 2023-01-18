Кроме того многие стали интересоваться, сколько же денег мог потратить потенциальный жених на такое объявление: «Сколько же это стоит? Из практических соображений, если это стоит, как диван, например, то по мне, лучше диван», — оставила комментарий ростовчанка. «Ясен пень тогда диван лучше. На надписи не поспишь» — ответил ей другой комментатор.