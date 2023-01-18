Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Вечером 18 января на фасаде «Ростов-Арены появилось необычное объявление. Неизвестный молодой человек предложил выйти замуж своей девушке и признался ей в любви. «Настя, выходи за меня. Я тебя люблю», — гласит бегущая строка на фасаде строения.
Жители Ростова поддержали пару, выразив надежду, что загадочная Настя ответила согласием. Но некоторые нашли в этом повод для шутки: «Одну позвал, а сотню обнадёжил», — написал один из комментаторов под видеороликом. «Выходи за меня отработать в субботу», — пошутил еще один пользователь соцсети.
Кроме того многие стали интересоваться, сколько же денег мог потратить потенциальный жених на такое объявление: «Сколько же это стоит? Из практических соображений, если это стоит, как диван, например, то по мне, лучше диван», — оставила комментарий ростовчанка. «Ясен пень тогда диван лучше. На надписи не поспишь» — ответил ей другой комментатор.
Ранее ростовчанкам предложили искать «принцев» во «Вкусно и точка» из-за привязанных у общепита белых коней.