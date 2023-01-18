Совет эксперта в чем хранить сбережения оказался неожиданным для многих россиян

Posted 18 января 16:21
Published 18 января 16:21
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
INFOX.ru пишет, что американский доллар и евро, которые россияне в течение нескольких десятилетий считали самой надежной валютой, сейчас можно назвать самой «токсичной».
И дело не только в том, что на ней стало сложно заработать. В любой момент может случиться так, что она превратится в обычную бумагу. По крайней мере, это может произойти на территории РФ.
Российский рубль, который стойко перенес все санкционные атаки 2022 года, остается для россиян самым благоприятным направлением для инвестиций в стране, а также для накоплений.
Финансовый аналитик Александр Разуваев предложил также обратить внимание на совсем уж неожиданные валюты - дирхам ОАЭ или азербайджанский манат.
Это нефтяные страны, в которых наблюдается рост продаж, и устойчивость в экономике, и, что немаловажно, лояльность к России. Что, как минимум, гарантирует сбережениям сохранность.