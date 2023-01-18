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Posted 18 января 16:21

Published 18 января 16:21

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Совет эксперта в чем хранить сбережения оказался неожиданным для многих россиян

18 января 16:21
Оказалось, что самым надежным на фоне последних событий этого и прошедшего года остается российский рубль.

INFOX.ru пишет, что американский доллар и евро, которые россияне в течение нескольких десятилетий считали самой надежной валютой, сейчас можно назвать самой «токсичной».

И дело не только в том, что на ней стало сложно заработать. В любой момент может случиться так, что она превратится в обычную бумагу. По крайней мере, это может произойти на территории РФ.

Российский рубль, который стойко перенес все санкционные атаки 2022 года, остается для россиян самым благоприятным направлением для инвестиций в стране, а также для накоплений.

Финансовый аналитик Александр Разуваев предложил также обратить внимание на совсем уж неожиданные валюты - дирхам ОАЭ или азербайджанский манат.

Это нефтяные страны, в которых наблюдается рост продаж, и устойчивость в экономике, и, что немаловажно, лояльность к России. Что, как минимум, гарантирует сбережениям сохранность.

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