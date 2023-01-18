Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По данным пресс-службы, Самборский допустил нарушения правил безопасности при проведении работ. В дальнейшем это стало причиной коррозийного разрушения тепломагистрали.
В марте 2021 года трубу прорвало и кипяток стал бить в жилой дом на улице Малиновского. Из-за этого затопило 12 квартир и три нежилых помещения.
Размер ущерба оценили на сумму 11 миллионов рублей. Из-за горячей воды пострадали 14 человек.
После этого возбудили уголовное дело и передали его в суд. Заседание назначили на 23 января.