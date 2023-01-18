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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Стали известны подробности дела об ошпаренных кипятком ростовчанах на Малиновского

Сегодня, 12:45
Фото: rostov-gorod.ru
Стали известны подробности дела об ошпаренных кипятком ростовчанах
В Ростове-на-Дону будут судить главного инженера филиала «Лукойл-ТТК» Сергея Самборского, из-за которого людей облило кипятком, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

По данным пресс-службы, Самборский допустил нарушения правил безопасности при проведении работ. В дальнейшем это стало причиной коррозийного разрушения тепломагистрали.

В марте 2021 года трубу прорвало и кипяток стал бить в жилой дом на улице Малиновского. Из-за этого затопило 12 квартир и три нежилых помещения.

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Размер ущерба оценили на сумму 11 миллионов рублей. Из-за горячей воды пострадали 14 человек.

После этого возбудили уголовное дело и передали его в суд. Заседание назначили на 23 января.

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