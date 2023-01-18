Стало известно о подписании первого в РФ офсетного договора с МСП-поставщиком

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В роли поставщика-инвестора выступила компания ООО «Сорб Инжиниринг». Она берет на себя обязательства поставить 100 тысяч отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным участкам дорог и 10 тысяч держателей для них. Предполагается, что поставки начнутся в мае 2023 года, а всего будет выпущено три партии товара. Об этом сообщает tass.ru.
Первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что офсетный договор по сути является дорожной картой, которая содержит обязательные для МСП-поставщика шаги по развитию производства. Их выполнение обеспечит ему наличие спроса на выпускаемую продукцию в течение нескольких лет.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич указал, что главной особенностью офсетных договоров считают их долгосрочную выгоду. Важно, что на всем пути реализация договора будет сопровождаться специалистами корпорации. Заказчик определяет свой спрос, а компания помогает ему найти поставщиков и предоставить им необходимую финансовую поддержку.
ООО «Сорб Инжиниринг» взяло на себя обязательства вложить в производство транспондеров и дополнительных элементов к ним не менее 50 миллионов рублей. Льготный кредит и независимую гарантию на эту сумму предстоит обеспечить МСП Банку. Предприятие откроется в Зеленоградском округе столицы.
Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко выразил уверенность, что налаживание производства отечественных транспондеров – важный этап развития опорной сети платных скоростных дорог и становления субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня в обороте у автомобилистов находится более 3,5 миллиона транспондеров. Потребность в них, по мнению Петушенко, будет лишь увеличиваться. В текущем году общий прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км.
Договор предусматривает, что МСП-поставщик принимает на себя комплекс обязательств, которые дают гарантию выполнения им установленных условий в заданные сроки. В рамках налаживания производства на него возложены обязательства по осуществлению опытно-конструкторских работ, испытаний, закупке оборудования, монтажу и пусконаладке, а также по установлению контроля за стабильностью работы и по валидации оборудования и производства.