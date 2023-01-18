Стало известно о подписании первого в РФ офсетного договора с МСП-поставщиком

В роли поставщика-инвестора выступила компания ООО «Сорб Инжиниринг». Она берет на себя обязательства поставить 100 тысяч отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным участкам дорог и 10 тысяч держателей для них. Предполагается, что поставки начнутся в мае 2023 года, а всего будет выпущено три партии товара. Об этом сообщает tass.ru.