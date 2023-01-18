В 2018 году Таймасов был признан банкротом. Арбитражный суд Татарстана решил распродать его имущество в погашение долгов. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен являлся поручителем по кредитам, которые «Роял тайм групп» брала у Татфондбанка для развития игорного бизнеса в «Азов-сити» и других игорных зонах. Агентство по страхованию вкладов тогда предъявило основателю «Роял тайм групп» претензии на сумму более 400 млн рублей.