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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Строившего казино в «Азов-Сити» бизнесмена Таймасова обьявили в международный розыск

Сегодня, 11:26
Фото: stockvault
Бизнесмен Таймасов, построивший «Азов-Сити», объявлен в международный розыск
Бизнесмена Рашида Таймасова, который развивал игорный бизнес в «Азов-Сити», заочно арестовали в Москве и объявили в международный розыск, об этом сообщил портал ТАСС.

Во вторник, 17 января, источник издания сообщил, что бизнесмен Рашид Таймасов, который построил первое казино в российской игорной зоне, стал подозреваем дела о растрате в особо крупном размере. Сейчас бывший глава «Роял тайм групп» заочно арестован, а также объявлен в международный розыск. 

Между тем, сообщается, что Таймасова признали банкротом больше четырех лет назад, сейчас он официально не трудоустроен, а Арбитражный суд Татарстана занят реализацией его имущества для погашения долгов на сумму более 400 миллионов рублей. 

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В 2018 году Таймасов был признан банкротом. Арбитражный суд Татарстана решил распродать его имущество в погашение долгов. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен являлся поручителем по кредитам, которые «Роял тайм групп» брала у Татфондбанка для развития игорного бизнеса в «Азов-сити» и других игорных зонах. Агентство по страхованию вкладов тогда предъявило основателю «Роял тайм групп» претензии на сумму более 400 млн рублей. 

Ранее эксперты рассказали RostovGazeta, почему реализация проекта игорных зон в России потерпела крах. 

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