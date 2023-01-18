Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Во вторник, 17 января, источник издания сообщил, что бизнесмен Рашид Таймасов, который построил первое казино в российской игорной зоне, стал подозреваем дела о растрате в особо крупном размере. Сейчас бывший глава «Роял тайм групп» заочно арестован, а также объявлен в международный розыск.
Между тем, сообщается, что Таймасова признали банкротом больше четырех лет назад, сейчас он официально не трудоустроен, а Арбитражный суд Татарстана занят реализацией его имущества для погашения долгов на сумму более 400 миллионов рублей.
В 2018 году Таймасов был признан банкротом. Арбитражный суд Татарстана решил распродать его имущество в погашение долгов. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен являлся поручителем по кредитам, которые «Роял тайм групп» брала у Татфондбанка для развития игорного бизнеса в «Азов-сити» и других игорных зонах. Агентство по страхованию вкладов тогда предъявило основателю «Роял тайм групп» претензии на сумму более 400 млн рублей.
Ранее эксперты рассказали RostovGazeta, почему реализация проекта игорных зон в России потерпела крах.