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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Телефоны аварийных служб в Ростове-на-Дону

Сегодня, 09:06
Фото: pssvvtm.donland.ru
Телефоны аварийных служб в Ростове-на-Дону
Для жителей Ростова-на-Дону подготовили телефоны аварийных служб на случаи непредвиденных ситуаций. Куда звонить во время проблем, в материале RostovGazeta.

Куда звонить при проблемах с электричеством в Ростове

При проблемах с электричеством можно обращаться по номеру 242-30-22 - это Горэлектросети. Существуют также районные аварийно-диспетчерские службы городских электросетей:

  1. Ворошиловский и Октябрьский районы - 299-67-92;
  2. Первомайский и Пролетарский районы - 251-96-27;
  3. Железнодорожный и Советский районы - 224-67-62;
  4. Кировский и Ленинский районы - 232-07-37.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб

По номеру 240-20-07 можно попасть в аварийно-диспетчерскую службу Ленинского района, 245-03-45 - Октябрьского района, 303-20-03 - Пролетарского. Объединенная диспетчерская служба Ворошиловского района доступна по номеру 235-11-11, Советского - 222-07-23, Железнодорожного - 222-45-70, Кировского - 262-05-63, Первомайского - 252-16-18, 252-31-32. 

Кроме того, работает Единая дежурная диспетчерская служба города Ростова–на–Дону. Обратиться можно по номеру 112. 

У управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города телефон 7 (863) 240-32-23. 

Телефоны аварийно-диспетчерских служб в Ростове
Фото: pssvvtm.donland.ru

Куда звонить по вопросам транспорта

В Ростове есть круглосуточная горячая линия по вопросам транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом. Обращаться можно по номеру 8-800-222-76-76. 

У Комитета по охране окружающей среды администрации Ростова телефон 231-57-39, у Центра занятости населения - 290-70-04. 

Добавим, что если появились коммунальные проблемы, то можно обратиться к своей управляющей компании. Сотрудники подскажут дальнейшие действия или помогут решить этот вопрос. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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