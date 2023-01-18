Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
При проблемах с электричеством можно обращаться по номеру 242-30-22 - это Горэлектросети. Существуют также районные аварийно-диспетчерские службы городских электросетей:
По номеру 240-20-07 можно попасть в аварийно-диспетчерскую службу Ленинского района, 245-03-45 - Октябрьского района, 303-20-03 - Пролетарского. Объединенная диспетчерская служба Ворошиловского района доступна по номеру 235-11-11, Советского - 222-07-23, Железнодорожного - 222-45-70, Кировского - 262-05-63, Первомайского - 252-16-18, 252-31-32.
Кроме того, работает Единая дежурная диспетчерская служба города Ростова–на–Дону. Обратиться можно по номеру 112.
У управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города телефон 7 (863) 240-32-23.
В Ростове есть круглосуточная горячая линия по вопросам транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом. Обращаться можно по номеру 8-800-222-76-76.
У Комитета по охране окружающей среды администрации Ростова телефон 231-57-39, у Центра занятости населения - 290-70-04.
Добавим, что если появились коммунальные проблемы, то можно обратиться к своей управляющей компании. Сотрудники подскажут дальнейшие действия или помогут решить этот вопрос.